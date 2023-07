Ofanziva Aljbina Kurtija krenuće kada krene i ofanziva Ukrajine, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zamolio Srbe na Kosovu i Metohiji da se čuvaju i da se sklone svi oni koji misle da bi ti, kako je rekao, neljudi mogli da krenu na njih. Takođe je napomenuo da se plaši da će taj teror postati još žešći.

Miroslav Stojanović, politički analitičar, gostovao je u jutarnjem programu gde se dotakao trenutnog stanja na KiM-u.

- Amerikanci imaju jedan osećaj frustracije zbog Kurtijevog ponašanja. Njima smeta da završe neke poslove u korist Kosova. To je njihovo čedo i neće odustati od te ideje da do kraja poslože te karte. Međutim, to sve teško ide. Svi rokovi koji su bacani na sto su prošli. Da podsetimo na Lajčaka koji je već 5 puta licitirao da će to biti završeno. Poslednji put je pominjao proleće, a ono je odavno prošlo a ništa od toga se nije dogodilo. Sada ta ideja o toj famoznoj ideji Dejtona, već izričito kažu da je neuspeh. Kritikuju se Borelj i Lajčak jer su neuspešni - rekao je Stojanović i dodao:

02:42 AMERIKANCI SU ISFRUSTRIRANI ZBOG KURTIJA! Stojanović: Konferencija iza zatvorenih vrata se ne može organizovati ZBOG OVOGA

- Dakle, mora se ići na varijantu koju je lansirao Edi Rama o konferenciji iza zatvorenih vrata. Što je naravno dosta problematično i ne veruje, da se to može organizovati. Jedini koji imaju sredstava da to organizuju su Amerikanci. Oni se time neće baviti jer je leto i prostor za neke velike poteze je sužen i onda se ulazi u tu izbornu kampanju.

Kurir.rs