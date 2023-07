MARKOVIĆ: Spremni smo za učešće u Narodnom pokretu za državu! Srbija prvi put zna šta hoće a šta neće

BEOGRAD - „Što se tiče Narodnog pokreta za državu čije osnivanje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, mene i Ivicu Dačića još niko nije zvao, ali mi smo spremni za učešće u tom pokretu i pozivam sve da štite nacionalni i državni interes Republike Srbije. Taj Narodni pokret za državu će imati zadatak da kaže gde Srbija može da ide, šta hoće, a šta neće. Prvi put se desilo, zahvaljuJući predsedniku Aleksandru Vučiću i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću da Srbija zna šta hoće, a šta neće, rekao je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

On je gostujući na TV Pink dodao i da u tom pokretu ne treba da bude interes pojedinaca, već države i naroda i da svaka partija koja to podržava zadrži svoj identitet i kroz Narodni pokret za državu radi za građane i državu Srbiju.

"Iz Evropske Unije kažu da će uvesti sankcije Kurtiju, ali to su sankcije koje mogu da budu, a ne moraju da znače. Oni moraju da kažu Aljbinu Kurtiju sutra do 2 sata treba da uradiš to, to i to, odnosno da realizuješ potpisane sporazume i tačka“, smatra Marković i dodaje: Ali ja se nadam da će Kurti, koji svakoga dana hapsi po nekog Srbina bez ijednog obrazloženja, uskoro doživeti fijasko od Albanaca na Kosovu i Metohiji. Svi treba da znaju da je Srbija za mir i stabilnost, za ekonomsku saradnju sa kosovskim Albancima, kao i svima u regionu i u svetu. Kurti ima bolesne ambicije koje stoje samo u njegovoj glavi, a to je da ostane upisan kao neko ko je odbio sve zahteve i ko nikoga nije hteo da sluša.

Osvrnuo se i na opoziciju pa rekao da je iz "Demokratske stranke je stvoreno 7 novih partija i 7 novih lidera a da bi neko bio lider mora da si napravio jedan WC ili trafiku, a ne samo da si primamo platu iz budžeta."

- Jedan, koji je bio u DSS, kaže u Skupštini Srbije „to bi i svaka šimpanza znala“, sram ga bilo. To je bahatost. Jel to poruka za decu, za građane Srbije ? Termini koje slušamo od opozicije u Skupštini Srbije su nasillje, mogu da pričaju šta hoće jer ih štiti imunuitet. Ali da bacite Ustav Srbije na pod, pod noge, najviši pravni akt naše i svake države. To je za svaku osudu i veliku kaznu. Naš zadatak u Skupštini Srhije, svih poslanika je bolje sutra građana Srbije. A jedan od organizatora protesta „Srbija protiv nasilja“ je čovek koji je tukao svoju ženu pred svojom decom i tastom i zato ga je bivša supruga prijavila.Srbija ide na bolje, veće su plate, penzije. A kolike su plate i penzije bili kada ste vi bili na vlasti, šta ste ostavili kada vas je narod smenio, bankrot“, to je moje pitanje za opoziciju", kaže Marković.

Palma plus/D.M.