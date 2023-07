SANKCIJE EU PROTIV PRIŠTINE VEĆ SE SPROVODE! Kurti kuka da je to nepravda, a analitičari ocenjuju: OVO JE TEK POČETAK!

Zbog nepreduzimanja radnji za rešavanje situacije na severu Kosova i Metohije Brisel je protiv prištinske vlasti uveo niz kaznenih mera koje prevazilaze domen simboličnih ukora.

Tri mere

EU je privremeno obustavila funkcije kosovskih predstavnika u radnim telima koja funkcionišu u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU. Druga mera je da niko iz prištinske administracije neće biti pozivan na sastanke na visokom nivou, a i posete će biti suspendovane. Treća mera direktno udara na finansije i podrazumeva obustavu sredstava za Kosovo u okviru IPA 2024. Stupanje na snagu ovih mera potvrdio je komesar za proširenje Oliver Varhelji obaveštenjem da Kosovo nije deo fonda od 2,1 milijarde evra, koje je odobrio Operativni odbor Investicije Zapadnog Balkana. Novi paket mera tek je prva konkretna i dovoljno ozbiljna opomena za kosovskog premijera Aljbina Kurtija, ali ne i jedina koju Evropa ima na raspolaganju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Udarac na finansije

Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije kaže za Kurir da je EU učinila dobar korak objedinjavanjem političkih i finansijskih mera protiv Prištine.

- To je početak uvođenja političkih i finansijskih sankcija i sada je to već ozbiljnija opomena za vladu Aljbina Kurtija da se ovakvo ponašanje ne toleriše unutar EU. To je pozitivan korak ako se ima u vidu da se Evropljani ne drže samo simboličnih političkih sankcija, poput neučestvovanja predstavnika Prištine u raznim odborima EU, nego udaraju i na finansije, pa vidimo da Kosovo neće dobijati sredstva za 2024. godinu. Mislim da su potrebne i dodatne sankcije, zatvaranje finansijskih izvora iz EU izvan IPA fondova na primer, jer je neophodno zaustavljanje Kurtijevog ponašanja. Ako ove mere ne vrede, onda treba uvesti i prave ekonomske sankcije pojedinačnih država članica EU, dakle prestanak saradnje s Prištinom. Kurti jeste fanatik, ali i ovo je prva konkretna i prilično ozbiljna opomena za njega - objašnjava naš sagovornik.

Slabi podrška

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja smatra da proširivanje sankcija EU neminovno vodi ka ustupcima koje Kurti ne može da izbegne. Ipak, odlučujući pritisak, kako napominje, trebalo bi da izvrši Vašington.

- Sankcije koje su dosad preduzete daju delimične rezultate u deeskalaciji nasilja i sukoba, ali ne doprinose kraju krize. Zbog toga se sankcije proširuju i sigurno je da podrška koju je Kosovo imalo slabi i samim tim se povećavaju dijaloški kapaciteti Beograda. Iz tih razloga Kurti pokušava da pronađe rešenje kako da se opravda pred svojom javnošću za određene ustupke koje će neminovno morati da učini pre ili kasnije. Ipak, konačni pritisak bi trebalo da izvrše SAD, jer unutar EU ne postoje jedinstvo i kapacitet za delovanje u kriznim područjima, a postoje i različiti unutrašnji problemi u najvećim državama EU, kao što je na primer trenutna situacija u Francuskoj - ocenjuje Perišić za Kurir.

Kurti se povodom kaznenih mera Brisela juče ponovo pravdao pred svojom javnošću, ponavljajući da je u svakodnevnom kontaktu sa EU i konstatacijom da su mere nepravedne i privremene.

- Neke od njih su sprovedene. Znate da je otkazana velika vežba "Branilac Evrope" u Đakovici, gde je bila planirana. Reč je i o otkazivanju poseta, ali su to i dalje privremene mere i po mom mišljenju nepravedne - izjavio je Kurti.

Opozicija udarila na Kurtija Kosovo u sukobu sa celim svetom Povodom novih sankcija iz EU, kosovska opozicija žestoko je napala Kurtija. Predsednik Alijanse za novo Kosovo Bedžet Pacoli uputio je javno pismo Kurtiju u kojem ga je optužio da se služi lažima i da podiže barijere. - Vaše nekoordinisano delovanje sa saveznicima, termin s kojim ste se sve vreme šalili i napadali, šteti Kosovu. Kosovo je delovalo na ovom svetom principu koordinacije sa saveznicima, koji je stub naše nezavisnosti i slobode - naglasio je Pacoli. Potpredsednica Demokratske partije Kosova Vljora Čitaku poručila je Kurtiju da je dosta obmana i da neće dozvoliti izolovano Kosovo. foto: Profimedia - Aljbin Kurti je propao jer je prevario ne samo građane Kosova već i najveće prijatelje Kosova, poput Amerike - upozorio je predsednik poslaničke grupe ABK Besnik Tahiri. Bivši ministar spoljnih poslova Skender Hiseni podsetio je da je još pre godinu dana upozorio da će Kurti i Vjosa Osmani sukobiti Kosovo sa celim svetom. - Posledice su već nepovratne. "Rat" se sada vodi oko toga kako upravljati štetom - naglasio je Hiseni.

