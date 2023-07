KAKVA IGRA SUDBINE: Vesić je ovde bio pre 30 godina i to sa Zoranom Đinđićem! Tad je palo ovo OBEĆANJE

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, prilikom obilaska sela Vojska gde se trenutno gradi most na Velikoj Moravi, doživeo je iznenađenje od jednog meštatina. I to kakvo! Čovek je godinama čuvao uramljenu sliku Vesića i nekadašnjeg premijera Zorana Đinđića koji su na tom istom mestu bili pre skoro punih 30 godina.

foto: Privatna Arhiva

Kako je Vesić ispričao za Kurir, pre nekoliko dana bio je u poseti opštini Svilajnac, gde rade most na Velikoj Moravi kod sela Vojska.

- Most izgleda kao iz filma "Indijana Džons", viseći most preko kojeg 70 godina prelaze kola, a sada se on ruši i pravi se potpuno novi. Kada sam došao tamo prišao mi je jedan čovek i rekao da ima poklon za mene. Dao mi je uramljenu sliku na kojoj sam ja sa Zoranom Đinđićem 1994. godine, kada smo nas dvojica, ja sa njim kao njegov šef kabineta, posetili to selo i obišli taj most koji sada, evo posle 30 godina, gradimo. Tada je Đinđić rekao da taj most treba da bude sređen i da svi u Srbiji treba da imaju bezbedne mostove... - setio se Vesić.

foto: Privatna Arhiva

Priznaje da je kasnije na taj most zaboravio.

- A onda sam shvatio da sam posle 30 godina potpuno nesvesno ispunio nešto što o čemu smo pričali još davne 1994. Kažu mi seljaci da je Đinđić tada na tom mostu rekao: "Ja vam obećavam, izgradićemo ovaj most". Naravno, nije mogao da ga izgradi jer je ubijen 2003. godine. Ali, evo, sada mi ispunjavamo obećanje - konstatovao je Vesić.

foto: Privatna Arhiva

Inače, viseći most na Velikoj Moravi nalazi se između sela Vojska u opštini Svilajnac i sela Bagrdan u Jagodini. Na mostu dugom oko 200 metara, koji stanovnicima tog kraja služi oko 60 godina, majstori su promenili polomljene i dotrajale daske i pragove, a osim pešaka preko njega prelaze i automobili i traktori.

foto: Privatna Arhiva

Most je i na jednoj i na drugoj obali reke pričvšćen čeličnim sajlama, a kako su zapisali hroničari, šezdesetih godina su ga izgradile jedinice Jugoslovsnske narodne armije. Projektovao ga je kapetan Predrag Jovanović, a izgradila inženjerijska jedinica majora Mihajla Milutinovića.

Kurir.rs