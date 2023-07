"EURACTIV SRBIJA" ORGANIZUJE PANEL DISKUSIJU U BRISELU "DA, ALI": Irena Petrović: Pratite uživo! Evo o čemu se radi (video)

Prvi put Euractiv Srbija organizuje panel diskusiju u sedištu Brisela.

Tamo je bila i novinarka Kurira Teodora Pivljanin sa menadzerkom za komunikacije Adria Media Group Irenom Petrović.

Razlog njihovog dolaska jeste upravo panel koji nosi naziv " Da, ali" Vizija budućnosti Srbije u Evropskoj uniji. Iz samog naziva zaključujemo da će upravo na panelu biti reči o daljem evropskom putu naše zemlje, ali i o budućnosti odnosa.

Ko su učesnici i koji je cjilj ovog panela, objasnila je Irena Petrović iz Adrija medija grupe.

- Današnju panel diskusiju otvara predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Ona će nakon uvodnog izlaganja učestvovati u segmentu koji se zove "Euractive Talks" - započela je Petrović i objasnila:

- Radi se, dakle, o razgovoru jedan na jedan sa novinarom Euraktiva gospodinom Mekgvajerom, Brajanom Mekgvajerom. Odmah nakon toga počinje panel diskusija u kojoj učestvuju Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije. Zatim, gospodin Gert Jan Kopman, koji je generalni direktor za susedstvo i proširenje Evropske unije. Gospodin Vladimir Bilčik, koji je poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac za Republiku Srbiju. Tema je izuzetno važna i potvrdu za to imamo u odazivu publike - rekla je Petrović.

Ovaj skup izazvao je veliko interesovanje u Evropskoj komisiji, i u Evropskom parlamentu, te Petrović ističe, ponovo, da je odziv sjajan.

- Iako imamo poruke da je Brisel nama na raspolaganju, da im je vrlo stalo do toga da Srbija postane članica Evropske unije, već, gotovo, 12 godina mi uvek imamo neko ali, odnosno, uvek postoje još neki mali uslovi ili razlazi, iz kojih to ne ide tempom kojim bi smo svi voleli, i upravo zato prvi put Evroaktiv Srbija organizuje ovde u Briselu, u sedištu Evroaktiva, jednu konferenciju na kojoj ćemo zaista okupiti donosioce odluka ljude koji mogu da nam kažu gde smo zapeli, šta treba da uradimo da ubrzamo ovaj proces, šta nam predstoji, šta su sledeći koraci, tako da zaista mislimo da je ovo velika stvar i koristim priliku da pozovem sve one kojima je tema interesantna ili važna, da prate ili na Evroaktiv jutjub kanalu, ili na našem programu Kurir televizije, gde će biti simultani prevod, tako da neće biti problem, jer je sve na engleskom, prosto da olakšamo i našoj publici - ispričala je Petrović.

