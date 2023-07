PRLJAVA IGRA KURTIJA: U lažnoj borbi protiv terorizma lovi Srbe, priželjkuje sukobe i beži od formiranja ZSO!

Kosovski premijer Aljbin Kurti pokazao je da neće odustati od progona Srba, pa je posle proglašenja "Civilne odbrane" i "Severne brigade" za terorističke organizacije objavio da je identifikovao 45 osoba koje pripadaju ovim organizacijama, te ih optužio da su učestvovale u nasilnim napadima na vojnike Kfora, policiju i novinare. Usledila je reakcija Srpske liste, koja je od Vlade Srbije zatražila da specijalne jedinice tzv. kosovske policije, koje Kurti ilegalno održava na severu KiM, proglasi terorističkim.

Iza odluke Prištine da praktično ozakoni sezonu lova na Srbe stoji Kurtijeva strategija produbljivanja sukoba kako bi i dalje izbegavao obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, ocenjuju sagovornici Kurira.

Skreće fokus

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da se treba uzdržavati od bilo kakvih poteza koji idu naruku Kurtijevoj strategiji da izazove sukobe i u njih uvuče Srbe.

- Potez Kurtija je sračunat da podiže tenzije i stvori atmosferu neprekidnih napetosti, kako bi se pričalo o svemu drugom osim o onome što je ključ svega, a to je Zajednica srpskih opština. Njegov strateški cilj je da se tenzije dižu do maksimuma, da ne dođe do usijanja, već do eksplozije, a to pokazuje i ovo njegovo identifikovanje 45 navodnih terorista na severu KiM. To je potpuno bespredmetno, jer od Briselskog sporazuma te organizacije i ne postoje. Jedini smisao je da se i to upotrebi za progon Srba. Razumem i odgovor Srba koji traže da Beograd uvede reciprocitet i proglasi teroristima sve one albanske kriminalce u uniformama. Međutim, treba biti oprezan, jer ćemo takvim potezima biti u skladu sa Kurtijevim interesima. Ako se uradi bilo šta što vodi još većim tenzijama, biće to ono što Kurti priželjkuje, jer njegov cilj je da se fokus međunarodne zajednice skrene sa ZSO - objašnjava naš sagovornik.

Strategija

I stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović je uveren da je cilj Prištine da odugovlači sa ZSO.

- Besmisleni su navodi Kurtija o srpskim teroristima na severu Kosova. To je njegov izgovor za naredno nasilje, teror i nasumična hapšenja Srba pod izgovorom borbe protiv terorizma, za šta nije dobio podršku nijedne međunarodne organizacije. Kurti želi da kod srpskog naroda izazove burnu i fizičku reakciju na lažna hapšenja kako bi iznudio povod za ulazak tzv. vojske Kosova, odnosno započeo nasilni oružani progon Srba na severu. S druge strane, Srpska lista ima zahteve da se Kurtijeve vojno-policijske snage proglase terorističkim, zbog terorističkog delovanja na severu, od strane države Srbije jer su i nastale na temeljima OVK, koji je 1999. godine proglašen terorističkom organizacijom od strane SAD. Smatram da u ovako složenoj i nepovoljnoj kriznoj situaciji, prvenstveno za Srbe, ovi postupci sigurno udaljavaju od deeskalacije sukoba, tj. od primene Briselskog sporazuma i formiranja ZSO, što predstavlja isključivo interes Prištine - naglašava Bjegović.

Klinton kritikovao Prištinu Prestanite sa glupostima na severu! Bivši predsednik SAD Bil Klinton je tokom govora na ceremoniji u njegovu čast u Tirani izrazio zabrinutost zbog situacije na severu Kosova i pozvao kosovsku vladu da odstupi i pokaže svetu kako izgleda inkluzivna budućnost, misleći na prava srpske manjine na severu, prenosi Lajmi. On je rekao da je lako Albancima, koji su sada u većini, da pokušaju da iskoriste trenutak da iznesu svoj argument, ali prava stvar koju treba da urade jeste da prestanu sa ovim glupostima. foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia - Kakvo veliko političko pitanje može stvoriti ova tenzija, građanima treba reći da moraju da glasaju. Ako razmislite o ova četiri grada, daleko su od bilo koje moderne naučne laboratorije u kojoj se modelira svet, jer njime upravljaju ljudi koji više vole dominaciju nego saradnju. Nadam se da će Albanci moći da pokažu svetu kako izgleda inkluzivna budućnost - izjavio je on.

Stano o dolasku Lajčaka Zahteva se momentalna deeskalacija Portparol EU Peter Stano izjavio je da se poseta specijalnog predstavnika EU za dijalog Miroslava Lajčaka Prištini i Beogradu odvija u duhu zaključaka Evropskog saveta kojima se zahteva da se neodložno postigne deeskalacija, prenosi RTV. foto: Beta Milos Miskov - Visoki predstavnik EU za spoljne poslove Đuzep Borelj tražio je od Lajčaka da se uputi u Prištinu i u Beograd i pokrene s mrtve tačke ovaj proces i konačno pronađe način da se deeskalacija konačno i dogodi, a da se potom svi akteri vrate za pregovarački sto i nastave dijalog... Od obe strane se traži momentalna deeskalacija i od njih se očekuje da počnu da se ponašaju na evropski način i vrate se dijalogu. Redosled poteza je sledeći: momentalna deeskalacija, rešavanje situacije i smanjenje napetosti i povratak normalnom dijalogu - izjavio je on.

