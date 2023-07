KAKVU PRESUDU MOŽEMO OČEKIVATI ZA MASAKR U RIBNIKARU? Stručnjaci odgonetnuli pravna pitanja: Roditelji spremaju kolektivnu tužbu!

Od nezapamćenog zločina u OŠ Vladilsalv Ribnikar u Beogradu prošla su dva meseca.

Maloletni deča, učenik ove škole, koji je izvršio zločin nalazi se u specijalnoj psihijatrijskoj ustanovi, a roditelji ubijenih i povređenih učenika u masakru spremaju kolektivnu tužbu protiv njegovog oca i majke.

S obzirom na to da dečak koji je ubio devetoro učenika i čuvara škole, a ranio pet učenika i nastavnicu, nije krivično odgovoran jer u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao 14 godina, i njemu po zakonu ne može da se sudi, majke i očevi ubijenih i ranjenih odlučili su da sami pokrenu postupke pred sudom.

Upravo o tome su pričali gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, a to su Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak i Marko Anđelković Slijepčević, advokat.

Slijepčević je spomenuo uslove za kolektivnu tužbu, pa je rekao da je šteta, u ovom slučaju, nenadoknadiva:

- Da bismo to nazvali kolektivnom tužbom, moramo da vidimo da li će sve optužbe biti spojene u jedan predmet. Time se nisam bavio, ali smatram da su odvojene tužbe. Moguće je da su roditelji uzeli istog pravnog zastupnika, pa da je advokat pokrenuo jednu tužbu. To nije nešto što je kompleksno ili komplikovano. Ovde se proteže drugo pitanje, a to je da je šteta nenadoknadiva. Uvek sam govorio za ovaj slučaj da sada ništa ne vredi i da je kasno - započeo je Slijepčević, pa nastavio:

- Predmet postupka će biti naknada nematerijalne štete, i tu ima mnogo vrsta nematerijalne štete na koju će roditelji imati pravo. To može da se ostvari kroz krivični i parnički postupak. Ta šteta će se eventualno nadoknaditi na imovini roditelja.

Nakon toga se osvrnuo na poziciju škole u celom postupku:

- Ne zaboravite da i škola može da bude pasivno legitimisana. Apsolutno se može podneti i tužba protiv škole. Zakon o tome je jasan, kada poverite dete na staranje drugoj osobi ili Instituciji, i oni mogu biti optuženi za naknadu štete. Škola se može spasiti te tužbe, jedino ako dokažu da su uradili sve što su mogli ili što je bilo u njihovoj moći da se spreči katastrofa.

Slijepčević je, nedugo zatim, napomenuo i kakve presude mogu da se očekuju:

- To su najverovatnije solidarne tužbe protiv oca, majke i verovatno škole. Kada kažem solidarno, to znači da nakon što se taj postupak sprovede i dobije se presuda, ta šteta će moći da se naplati od bilo koga od njih. Pravo izbora je na roditeljima.

Radosavljević je rekao da psihijatrijsko veštačenje nad dečakom još nije u potpunosti izvršeno:

- Većina ljudi se slaže da je, ovaj zločin monstruoznog tipa i osoba koja ga je izvršila, pod dejstvom različitih situacija, momenata, motiva... Tu je čak bilo i različitih priprema, kažu da je isključio kamere u kući. Sve to je osmišljeno unapred. Posle svega, psihijatrijsko veštačenje još uvek nije završeno. Zapravo, uobičajeno je da traje ovoliko dugo, a pogotovo u ovoj situaciji.

