PREDSEDNIK VUČIĆ: Vulinu su uvedene sankcije zbog odnosa prema Rusiji, a ne zbog kriminala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Vašington sankcije uveo direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu ne zbog kriminala, već zbog njegovih veza sa Rusijom.

- Nisam primetio da je kokain pronađen u Vulinovom kabinetu nego u Beloj kući. Mislim da je strašno važno da se sprovede istraga. Protiv Vulina nisu uvedene sankcije zbog kriminala, nego zbog njegovog odnosa prema Rusiji - odgovorio je predsednik.

- Moje pitanje je kako to sankcije protiv Vulina, a nema sankcije protiv Svećije? Pa nisam ja blesav, znam o čemu sam sa vama razgovarao svih ovih meseci i šta sam ja govorio vama, a šta vi meni. A pa nema, naravno da nema, neće ni da bude. Znamo kako mora da se pravi ravnoteža i balans. A to oko droge mi je najsmešnije, imao ovaj narkodirel i uživalac narkotika, Bogdanović sa KiM sa kog su ucenili sa 15 krivičnih dela, ovaj što je u Kurtijevom okruženju glavni. Zamislite, on kaže, poslušali su me i uveli su zbog mog dopisa sankcije Vulinu. A to sladostrašće i sreću morate da mi objasnite. Jel ste bili tako srećni kad su Dodiku uvodili sankcije, kad su bilo kome uvođene sankcije. Protiv mene su bile uvođene sankcije tamo 90-tih, i baš me bilo briga jer moju politiku neće da vode ni Amerikanci ni Rusi. Politiku koju vodim mora da bude dobra za Srbiju i srpski narod - izjavio je Vučić.

Ministarstvo finansija SAD, podsetimo, uvelo je sankcije Aleksandru Vulinu, direktoru Bezbednosno-informativne agencije, nekadašnjem ministru odbrane i unutrašnjih poslova, navedeno je na Tviter nalogu Američke ambasade u Beogradu.

- Ova akcija nije usmerena ni na jednu od institucija Republike Srbije. SAD su nepokolebljive u naporima da razotkriju uključene u koruptivne i destabilizujuće aktivnosti koje podrivaju vladavinu prava na Zapadnom Balkanu i produbljuju maligni uticaj Rusije u regionu. SAD nastavljaju sa podrškom građanima Srbije na putu ka reformi pravosudnog sistema, borbi protiv korupcije i stvaranju bolje budućnosti - navodi se u tvitu Ambasade SAD.

Vulin je stavljen na listu osoba koje su pod sankcijama američke administracije zbog, kako se navodi u saopštenju Ministarstva finansija SAD, "umešanosti u transnacionalni organizovani kriminal, ilegalne operacije u vezi sa narkoticima i zloupotrebu javne funkcije". Pored toga, američke vlasti tvrde da je Vulin "zloupotrebom javne funkcije“ pomagao trgovcu oružjem Slobodanu Tešiću da se njegove "ilegalne pošiljke oružja slobodno kreću preko granica Srbije", a Rusiji obezbeđivao "platformu za dalji, zlonamerni uticaj u regionu".

(Kurir.rs)