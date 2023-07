"NIKADA SE STRADANJA NEĆE GURATI POD TEPIH" Sagovornici Kurir TV: Kad pogledate generacije koje su stradale, možete uočiti baš OVO

U samo mesec dana u julu i početkom avgusta naš region prolazi kroz svojevrstan mesec tuge, ali za mnoge nažalost i mesec ponovnog raspirivanja mržnje.

Obeležavanje zločina, od Srebrenice i Bratunca u julu do "Oluje" početkom avgusta već skoro tri decenije testira odnose Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih naroda. I uglavnom su ova obeležavanja iskra za nove tenzije, kopanje po ranama i negiranje zločina. Društvene mreže u ovom periodu usijaju se na sam pomen bilo kog zločina i zabrinjava činjenica da se barem na tim mrežama uglavnom sve završi pitanjem "A šta su oni nama radili?"

Ima li prostora za pomirenje, makar među mladim generacijama, koje se ratova i ne sećaju i da li je teško prihvatiti da su u svim ovim zločinima stradali prvo ljudi, pa onda Srbi, Hrvati i Bošnjaci.

Istoričar Nebojša Damnjanović i pravnik Milan Antonijević gostovali su u emisiji Puls Srbije gde su se Srebrnice.

- Da li je Srebrnica genocid ili je veliki zločin? Na kraju nije ni presudno, ljudski gledano. Za najveći broj ljudi je to nešto slično. Da, to je strašna ljudska patnja i strašno ljudsko stradanje i Bošnjaka i jednog dela Srba. Kada uzmete generacije koje su stradale, to su ljudi koji su živeli decenijama na tim prostorima u jednoj istoj državi - rekao je Damnjanović.

00:56 NIKADA SE STRADANJA NEĆE GURATI POD TEPIH! Stručnjaci: Kada pogledate generacije koje su stradale, možete uočiti baš OVO

- Ako govorimo o Jasenovcu, to je nešto što će ostati upisano u našoj istoriji. Koliko god da se Hrvatska trudila, ostaće upisana i u njihovoj istoriji. Instituti neće dozvoliti da Jasenovac padne u zaborav. Ogroman broj Srba koji je tamo stradao na tako svirep način. Nikad se to neće gurati pod tepih - rekao je Antonijević.

foto: Kurir televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs