BEOGRAD ZBOG NASILJA NAD SRBIMA NA KiM TRAŽI SEDNICU SAVETA BEZBEDNOSTI: Prava adresa na kojoj ćemo odbraniti međunarodno pravo!

Srbija prvi put želi da inicira sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog ugroženosti Srba na Kosovu i Metohiji, delikatne bezbednosne situacije, koja ugrožava stabilnost celog regiona, i zbog političkog, pravnog i fizičkog nasilja koje Priština primenjuje nad Srbima na Kosovu, rečeno je na jučerašnjem sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i ambasadorkom Kine Čen Bo.

Sagovornici Kurira ocenjuju da naša zemlja očekuje podršku ove dve države, koje su stalne članice Saveta bezbednosti, jer ovakvom diplomatskom ofanzivom potvrđuje svoju opredeljenost za odbranu principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica UN.

Odbrana duha UN

Iskusni diplomata Vladislav Jovanović izjavio je za Kurir da je Savet bezbednosti ne samo poželjna već i jedina prava adresa kojoj se treba obratiti kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja.

foto: Kurir

- Pretpostavljam da je naš predsednik u razgovorima sa ambasadorima dveju stalnih članica Saveta bezbednosti rekao da od njih očekuje punu podršku, jer puna podrška nama je istovremeno puna podrška odbrani principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica UN. Rusija i Kina, ali i svaka druga država koja bi tako nešto podržala, dobila bi ulogu branitelja međunarodnog prava. Savet bezbednosti je otac Rezolucije 1244, a ona nije ni do kraja izvršena niti je opozvana. Nju je zapadni svet bacio iza leđa i radio je sve suprotno duhu i slovu tog dokumenta, a to znači i suprotno političkoj volji SB i UN. Sada bi Savet bezbednosti bio ne samo poželjna nego jedina prava adresa koja treba da se pozabavi pitanjem neizvršavanja, ali i kršenja Rezolucije 1244. Akcija Srbije je prava i uz nju bi trebalo još ofanzivnije krenuti u objašnjavanje i dokazivanje svetu da je prijem Srbije u tu organizaciju potvrdio suverenitet i integritet Srbije. Niko nema pravo da to nasilno i protivno UN osporava i menja. Zapad, koji se šampionski postavlja u odbrani međunarodnog prava kada je reč o Ukrajini, treba da se vrati 23 godine nazad na mesto svog prvog zločina u Evropi - poručuje naš sagovornik.

Politika mira

I bivši diplomata Živadin Jovanović kaže za Kurir da je iniciranje sednice Saveta bezbednosti prilika da se tema Kosova vrati tamo gde joj je i mesto, ali ujedno i obaveza Srbije da detaljno izvesti svet o svemu što Srbi trpe na KiM.

foto: Nemanja Nikolić

- Ova tema je već previše dugo iz UN izmeštena na razne adrese EU. Otvaranje teme o eskalaciji značilo bi direktnije angažovanje organa koji je zadužen za mir i bezbednost i bilo bi podsećanje na nezamenljiv značaj Rezolucije SB 1244. Po njoj je Kosovo definisano kao široka autonomija u okviru Srbije i neki uporno žele da je gurnu u stranu. Tu apsurdnu situaciju treba hitno ispraviti i aktivnom diplomatijom popuniti taj prostor, u kojem se dešava da mnogi mute i unose sumnje u ono što piše u ovom dokumentu. Ishod te sednice SB treba da bude poziv na deeskalaciju i uklanjanje uzroka eskalacije, a zna se da je glavni uzrok militarizacija severa KiM i oružana sila Prištine, što je samo teren za etničko čišćenje Srba - ocenjuje naš sagovornik.

Procedura Nema prava veta * zakazivanje sednice Saveta bezbednosti treba da traži jedna ili više članica tog tela u ime Srbije * potom se predlaže tačka dnevnog reda * na samoj sednici se raspravlja o tome da li će ta tačka biti usvojena * u ovom odlučivanju nema prava veta, već je dovoljno devet pozitivnih glasova od 15 članova Saveta bezbednosti

