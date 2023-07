"KRALJ MILUTIN JE DAVAO KILO ZLATA IZ NAŠIH RUDNIKA ZA KILO FARBE" Kastratović: Sada sva prirodna bogastva poseduju NATO agresivci

Ministar Tomislav Momirović poslao je hitno pismo ministrima trgovine zemalja članica Evropske unije, naglašavajući zabrinjavajuće jednostrane poteze i ograničenja koja vlasti u Prištini već godinama sprovode.

U pismu je jasno ukazao na negativan uticaj ovih administrativnih barijera na zajedničko tržište Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), istakavši kako to narušava normalan protok roba i ometa efikasno funkcionisanje regionalnog tržišta.

Ministar Momirović je naglasio da takvi unilateralni potezi i odluke koje sprovodi Priština smanjuju predvidljivost poslovanja za kompanije u regionu, nanoseći im velike štete.

Gost "Redakcije" koji je pričao o bezbednosti, istoriji, ali i trenutnom čvoru Kosova je Luka Kastratović, general-major u penziji

Prvo je napomenuo da će EU reagovati, pa je nakratko podsetio na kralja Milutina.

- Treba imati u vidu da će EU reagovati, da će sud izdati nalog i da će se poštovati propisi. Međutim, treba da znamo i jedno pravilo, Amerikanci ne žele saradnju nego poslušnost. Oni jedno razgovaraju, drugo potpisuju, a treće rade. To nam potvrđuju primeri nakon NATO agresije kada je dogovoreno da na KiM ostane 50 odsto vojnika, 50 odsto policajaca, a da će međunarodne snage biti samo na granici sa Albanijom. Potpisali su Rezoluciju 1244 koju ne poštuju. Agresija posle agresije! Sve su organizovali na Kosovu, ništa to ne radi Kurti, već isključivo Amerikanci - započeo je Kastratović, pa nastavio:

- Sve što rade, rade u cilju približavanja granicama Rusije i eksplataciji prirodnih bogastava. Često kažem da je kralj Milutin podigao 42 crkve, davao je kilogram zlata za kilogram farbe. Upravo je to zlato iskopavao iz naših rudnika, nije kupovao sa strane. Svedoci smo da nakon Rezolucije 1244, sva prirodna bogatstva, sve što vredi na Kosovu su vlasnici iz NATO ili slično.

Na severu Kosova smo viđali stravične prizore, zapaljene automobile, bodljikave žice, vozila KFOR-a, to nisu uobičajene životne okolnosti, pa je Kastratović izneo na koji način vidi bezbednost na Kosovu:

- Naša politika vodi izbalansiranu politiku, i to je dobro kako bi se dobilo na vremenu. Nije tačno da međunarodna zajednica ne zna ko su Srbi. Stoltenberg i ostali političari dobro znaju da nismo izvršili genocid. Strašno poniženje je kada su rekli da šalju 100 ljudi da čuvaju Srbe na Kosovu. Nije ni tačno da Kurti njima smeta, ako Kurtija smene oni će to uraditi kako bi pokazali međunarodnoj javnosti kako ih on ne sluša, a oni su demokrate i smenjuju one koji čine zločine. Smeniće ga za nekog drugog, ali i on će ići po nalogu Amerike.

