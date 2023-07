MINISTAR GORAN VESIĆ DELIO KNJIGE I STRIPOVE U NARODNOJ SKUPŠTINI: Poklanjao ih poslanicima opozicije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić juče je na sastanku Narodne Skupštine poslanicima delio knjige, stripove i citirao Cecine pesme.

- Ministre, pokušala sam da Vam objasnim, ali ni Vama nije matematika baš najbolja, ja sam je položila kod jednog Šamija i imala sam 9, ne baš desetku. Vi ste rekli da za 94 posto svih lokacija nije plaćena konverzija, nula konverzija, što znači da je ostalih šest posto plaćena konverzija i tih 6 posto je 30 miliona evra. Vi ovde uporno ponavljate da je 30 miliona evra zapravo malo za 10-12 godina kako navodite, ali ne govorite da je to šest posto od nečega. Zamislite, to je šest posto od nečega. Stalno pominjete zaključane lokacije, nisu zaključane, sve su otključane. Investitor ima pravo da to stavi u svoje vlasništvo, ali to treba da plati u budžet pa se ovde postavlja pitanje da li on to plaća negde, u nekom džepu. Stalno pominjete nešto što nije istina, zaista nije istina - rekla je Vesiću poslanica Marina Lipovac Tanasković.

Vesić joj je odgovorio citirajući stih iz jedne Cecine pesme.

- Nije da ja vas ne volim da slušam, nego ste malopre rekli da više nećete da se javljate. Pomisliću da je kao u onoj pesmi da sam za vas neodoljiv, neumoljiv. Stvarno ne znam šta da vam kažem - rekao je.

Poslanici "Dveri" Tamari Milenković Kerković je poklonio knjigu „Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja“ Edvarda Kardelja.

- Vi ste se kandidovali da Vam poklonim ovu knjigu Edvarda Kardelja, ovde se priča o revolucijama, da naučite nešto o revolucijama, a ne da se pozivate na revolucije iz tople i udobne poslaničke klupe - dodao je.

Poslaniku Milanu Parandiloviću Vesić je obećao strip „Alan Ford".

- Ja se iskreno pitam čime se Vesić bavi? Vadi ovde neke rekvizite, stripove, šta on ima u džepovima? Čime se Vi bavite ministre tokom dana? Ja ozbiljno sumnjam da ste vi ministar i da se lažno predstavljate… Vi ste pravnik za sve, kada neko pomene Beograd, Vi perete ruke kao da nikad niste upravljali gradskom vladom - rekao je Parandilović.

Vesić ga je uporedio i sa jednim likom iz stripa.

- Za Vas sam pripremio Alana Forda, postoji jedan od junaka i zove se Sir Oliver, to je onaj što stalno vara nešto i pokušava da uradi. Prvo stan od stranke, pa kredit, tako da Vam sleduje Alan Ford - zaključio je.

Kurir.rs

Kurir.rs/Nova S