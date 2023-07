ŠTA NAS ČEKA NAREDNIH 10 DANA: Meteorolog objavio najnoviju prognozu, evo kakav će biti početak avgusta

Meteorolog Marko Čubrilo u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi koju je objavio na Fejsbuku, najavio je da se danas sa premeštanjem hladnog fronta očekuje promenljivo oblačno i nestabilno uz pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova.

Na severu posle podne smanjenje oblačnosti, dok bi se hladan front na jugu i jugoistoku osetio tek krajem dana i tamo bi uz osetno više maksimume još moglo biti uslova i za vremenske nepogode. Vetar umeren, povremeno i pojačan severozapadni, samo još na jugu pre podne jugozapadni. Dnevni maksimum od samo oko 17 nad severnim i delom središnjih oblasti pa do oko 33 na jugu regiona gde će posle podne jače osvežiti.

- Zatim do nedelje suvo. U početku relativno sveže, posebno noću kada će se minimumi kretati od 8 do 16 stepeni Celzijusa, dok bi ponegde po kotlinama BiH, Crne Gore i Srbije mogli pasti na samo oko 4 stepena Celzijusa. Od petka dnevni maksimum u postepenom porastu i za kraj nedelje predviđeni su od od 26 do 31 stepen Celzijusa. Početkom sledeće nedelje, oko 2. avgusta, moguće je nešto izraženije pogoršanje uz kišu, pljuskove i osveženje, dok bi novo osveženje moglo uslediti već oko 5. avgusta - najavio je Čubrilo.

foto: Printscreen Facebook

Danas nas napuštaju letnje vrućine i posle osetnog osveženja maksimumi će se prvo kretati oko proseka, a posle 5. avgusta možda i ispod. Sve to govori da pravih letnjih vrućina u narednih desetak dan neće biti, a postoji mogućnost da ih neće biti uopšte do kraja leta.

Uporedo sa zahlađenjem, kako pri tlu tako i u višim slojevima atmosfere CAPE vrednosti brzo padaju, tako da će se preduslovi za jake olujne procese u atmosferi sutra brzo izgubiti i samo bi još na jugu gde veći deo dana bude topao moglo biti lokalnih nepogoda.

(Kurir.rs)

