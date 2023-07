STEŽE SE OBRUČ: Pale krupnije zverke Milovog režima, spisak osumnjičenih Ðukanovićevih saradnika sve duži

Hapšenje bliskih saradnika Mila Ðukanovića znači da se oko nekadašnjeg predsednika Crne Gore steže obruč i da bi vrlo brzo i on mogao da se nađe pod istragom policije i tužilaštva, ocenili su sagovornici Kurira.

Analitičar Vladislav Dajković rekao je za Kurir da sve što se dešava poslednjih dana i nedelja potvrđuje ono što je opozicija godinama pričala, a to je da je Milov režim bio kriminalan.

- Suština je da niko od svih Milovih saradnika koji su se našli na meti policije i pravosuđa nije mogao da radi to što su radili da im zeleno svetlo nije dao njihov partijski lider Milo Ðukanović. Uveren sam da postoje tragovi koji bi mogli da dovedu do Ðukanovića i da će i on vrlo brzo biti procesuiran - rekao je Dajković.

Poslednji u nizu krupnijih zverki Milovog režima kome su škljocnule lisice na rukama je bivši direktor policije Veselin Veljović, koji se tereti za odavanje službenih informacija i pomaganje u krijumčarenju cigareta, a pre Veljovića na udaru specijalnog državnog tužilaštva su se našli Vesna Medenica, Petar Lazović, Blažo Jovanić i Saša Čađenović. Bivša predsednica Vrhovnog suda Vesna Medenica uhapšena je u aprilu 2022. na aerodromu u Golubovcima u momentu kad je krenula za Beograd. Ona je bila osumnjičena da je počinila dva dela: stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj, dok se njen sin Miloš, koji je uhapšen mesec dana posle majke, tereti za stvaranje kriminalne organizacije radi šverca cigareta i droge.

Uniforma kao paravan

Vesnu Medenicu je u Skaj porukama izdao sin, koji je otvoreno pisao da je koristio majčinu poziciju za nezakoniti šverc cigareta i droge, ali i za uticaj na pravosudne postupke. Vesna Medenica je provela nekoliko meseci u pritvoru, posle čega je puštena da se brani sa slobode. Suđenje njoj i sinu zakazano je za 6. septembar u Višem sudu u Podgorici.

Neposredno pre hapšenje Veljovića, u javnosti je snažno odjeknula informacija da se u novootkrivenim Skaj prepiskama pominje Zoran Lazović, visoki funkcioner crnogorske Agencije za nacionalnu bezbednost. Zoran je u Crnoj Gori poznat i kao „stariji Lazović“ zbog činjenica da hara i njegov sin Petar Lazović, kome je, kao i ocu, policijska uniforma bila samo paravan. Kako je tada otkriveno, Zoran Lazović je u komunikaciji sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom govorio o izborima u Crnoj Gori, ali i koliko je novca, na Lazovićev nagovor, za izbore dao biznismen Ranko Ubović.

Zoranov sin Petar Lazović takođe se mesecima nalazio u centru medijske pažnje zbog poruka na Skaju. On se u tim prepiskama hvalio Zviceru kako muči uhapšene za koje se pretpostavlja da su članovi rivalskog škaljarskog klana i od njih iznuđuje iskaze. U porukama je Petar često pominjao oca Zorana, ali i ostale ozloglašene pripadnike podzemlja - Darka Šarića, Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, s kojima je, navodno, sarađivao.

Tužilac deo klana

Nisu se na udaru policije našli samo bezbednjaci, lisice su škljocnule i na rukama specijalnog crnogorskog tužioca Saše Čađenovića, koji je, prema informacijama specijalnog državnog tužilaštva, sredinom 2020. postao pripadnik kavačkog klana. Čađenović je priveden u decembru 2022. zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju i da je zloupotrebio položaj. Njegova uloga bila je da kao specijalni tužilac prolongira i obustavlja krivično gonjenje pripadnika klana, a sve po naređenju šefova kavačkog klana. On je takođe osumnjičen da je opstruisao sve pokušaje nadležnih da pripadnicima kavačkog klana odrede pritvor, a navodno je i pravio mreže za skrivanje onih za kojima je raspisana poternica. Interesantno je da je upravo Čađenović, kao specijalni tužilac Crne Gore, u Beogradu 2021. godine saslušavao Belivuka i Miljkovića.

Pre Čađenovića, u momentu kad je DPS bio više nego oslabljen, ali pre Ðukanovićevog formalnog pada, početkom maja 2022. uhapšen je i predsednik Privrednog suda Crne Gore Blažo Jovanić. Njega su uhapsili pripadnici specijalnog policijskog odeljenja zbog sumnje da je organizator grupe koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim delima, oštetila državu za više desetina miliona evra.

Veselin Veljović Bespogovorna lojalnost Ðukanoviću Veselin Veljović uhapšen je zbog sumnje da je počinio delo stvaranja kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje. Mediji pišu da je Veljović, dok se nalazio na mestu savetnika predsednika za bezbednost i odbranu, direktno prenosio poverljive informacije Aleksandru Mrkiću, za kojim policija još traga. Kao organizator grupe nezvanično je označen Aleksandar Mrkić, dok je Veljović bio jedan od njenih članova. Veljović je tokom čitave svoje karijere važio za čoveka od poverenja Mila Ðukanovića i ostaće upamćen po bespogovornoj političkoj lojalnosti Ðukanoviću. Od 2007. do 2011. bio je direktor Uprave policije, a od 2018. do 2020. godine u drugom mandatu bio prvi čovek crnogorske policije. U periodu dok je Veljović bio direktor policijske uprave desila su se mnogobrojna ubistva, među kojima su ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića (2005), prebijanje novinara Tufika Softića (2007), napad na direktora Vijesti Željka Ivanovića (2007) i mnoga druga zlodela.

