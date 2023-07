NEPRIMERENO! Šok performans ispred Skupštine podelio javnost, komentari na "brčkanje" posle dva masakra samo se nižu!

Performans dela studenata koji su se pre dva dana "brčkali" ispred Skupštine Srbije, pa čak i zaigrali, a kojima se pridružio deo opozicije koji nedeljama organizuje proteste "Srbija protiv nasilja", izazvao je buru i podelio javnost.

Dok deo opozicije, poput poslanice Biljane Stojković, koja se i sama "brčkala" i to objavila na Tviteru, brani ovaj, u najmanju ruku neprimeren performans, s obzirom na to da je on nastavak protesta čiji su razlog bila dva masakra koja su zadesila Srbiju u maju i borba protiv nasilja, drugi deo javnost, pak, žestoko osuđuje ovaj "hepening" upravo iz tih razloga - što je reč o okupljanjima upravo zbog navodne borbe protiv nasilja.

- "Protest će se raspasti jer će ljudi da odu na letovanje" i slične stvari koje smo čuli od raznih ljudi. Hajde da im pokažemo da nisu u pravu - poručili su studenti u pozivnici za okupljanje ispred skupštine.

Studente su tokom ovog performansa posetili poslanici opozicionog Zeleno-levog kluba Radomir Lazović, Biljana Đorđević i Đorđe Pavićević, Đorđe Miketić iz "Moramo-Zajedno", Srđan Milivojević iz DS i Biljana Stojković, kopresednica "Zajedno" i profesorka Biološkog fakulteta.

Stojkovićeva je na Tviteru, uz fotografiju na kojoj su joj noge u gumenom bazenu, napisala:

- Letovanje sa studentima ispred Narodne skupštine. Lepo, zabavno i korisno! Bravo studenti.

Nešto razmišljam... Što ne odete malo do Ribnikara, pa da tamo igrate? Pa jeste li vi normalni?!? Sram vas bilo!😡😡😡 https://t.co/G2LwNdLjV5 — Broj Jedan (@Broj__Jedan) July 25, 2023

Usledile su kritike pojedinih tviteraša koji su ovakav pefromans ocenili, u najmanju ruku, neprimerenim.

foto: UNDP

Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost, osvrnula se za Kurir na ovaj događaj ispred zgrade Skupštine.

- Svako u demokratskom društvu ima pravo da izražava mišljenje i/ili nezadovoljstvo na način na koji misli da treba da ga izrazi, pod uslovom da ne ugrožava druge, i da poštuje zakone. Svako deluje prema sopstvenoj svesti i savesti - navela je Jankovićeva.

(Kurir.rs)