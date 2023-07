VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Podmetačina

Verujem da je u vezi sa izmišljenom aferom "Jovanjica" gotovo sve ispričano, no očito su kreatori te sramote neiscrpan izvor izmišljotina i planiraju konstantno da javnost zatrpavaju lažima kako bi štitili sebe od potencijalne krivične odgovornosti za skandal koji su državi priredili, ali i kako bi kroz razne podmetačine napadali vlast i državu, pre svega njene službe bezbednosti. Jedna od takvih bestidnih podmetačina tiče se i navodno pronađenog dokumenta Vojnoobaveštajne agencije u kancelariji Predraga Koluvije, u kome se, dabome, sa sve pečatom VOA i potpisom direktora, brigadnog generala Zorana Stojkovića, precizira angažovanje samog Koluvije kao referenta za operativne poslove VOA.

Taj "dokument" se brzinom munje nedavno raširio putem Tvitera, a u etar ga je pustila jedna prilično intelektualno ograničena osoba koju su izgleda vrlo ciljano odabrali da joj podmetnu taj lažni dokument zbog broja pratilaca njegovog egzibicionističkog naloga. Naravno, gomila lakovernih se primila na podmetačinu, čak ne želeći da se zapitaju da li je to zaista nešto autentično, a neki su po zadatku masovno širili laž kako bi se VOA kao naša veoma važna služba degradirala. Nešto slično je pokušao i onaj preparirani svedok, tzv. inspektor 4. odeljenja Dušan Mitić, kada se tokom svog unapred pripremljenog svedočenja svojski trudio da degradira BIA, a verujem da će i to činiti i Slobodan Milenković kao načelnik 4. odeljenja. Baš njih dvojica na ovaj način brane sebe od mnogih nedela, za koja se sumnja da su počinili, kako se slučajno protiv njih ne bi pokrenuo neki postupak. No, oni su za sada nebitni. Suština je, što inače odavno govorim, sveopšti napad na naše službe i njihova degradacija kroz podmetnuta i lažirana dokumenta. Otuda, možda nije loše reći o čemu se zapravo radi kako bi ljudi koji prate ovaj slučaj znali o kakvoj je igranki reč? Naime, navodno pronađeni dokument VOA u Koluvijinoj kancelariji otkriven je 19. novembra 2019. godine. To mu dođe pet dana po hapšenju Koluvije.

Prvi problem je u tome što za taj dan policija nije imala nalog za pretres, tako da su pretres policajci vršili u svojoj privatnoj režiji i samim tim sve što su tada pronašli, a učinili su to i bez svedoka i bez obaveštenja okrivljenog da prisustvuje pretresu. Samim tim, sve što su prikupili na takvom pretresu je protivno zakonu. Drugi problem je što se sporni dokument VOA pojavljuje volšebno tek skoro godinu dana kasnije, i to kada se hapse ljudi u postupku "Jovanjica 2", a to je septembar 2020. godine, i to kao kopija, a ne original. Postavlja se pitanje zašto odmah nije dostavljen tužiocu, već se čekalo na podmetačinu skoro čitavu godinu. Pronađena kopija je veštačena i to po zahtevu Tužilaštva za organizovani kriminal i utvrđeno je u veštačenju da sporni potpis direktora VOA nije njegov. Dakle, neko je falsifikovao potpis direktora VOA kako bi napravio čitavo zamešateljstvo, a prethodno je pribavio pečat VOA i udario ga na sporni dokument. Vredi li napomenuti da sam Koluvija nikada u životu taj dokument nije video. Uostalom, koja to služba na kugli zemaljskoj svojim navodnim saradnicima izdaje rešenja da su joj saradnici i da oni ta rešenja drže u svojim kancelarijama? Nije li to ludilo bez presedana?

Elem, mi smo kao odbrana svaki put dužni da na ove gluposti ovako odgovaramo, ali verujemo čvrsto da će uskoro doći dan kada će kreatori ovih bolesnih podmetačina biti iza rešetaka. Nama je odavno jasno da Koluvija nije bio meta. Meta su bili Aleksandar Vučić, njegov brat Andrej, Bratislav Gašić kao tadašnji šef BIA i generalno naše službe, jer one su morale da se medijski degradiraju kako bi ih pojedinci, poslušni prema određenim zapadnim ambasadama, preuzeli. Vrlo je zanimljivo da se svuda i na svakom mestu napadaju svi, osim tadašnjeg rukovodstva MUP. Razmislite i zašto.