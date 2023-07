SVE JE NA PRODAJU, PA ČAK I BOL RODITELJA: Ovako razmišlja Šolakova medijska perjanica

Okončana je još jedna farsa na srpskoj političkoj sceni: deo opozicije odustao je od pokušaja da bol roditelja žrtava majskih masovnih ubistava i saosećanje građana iskoristi za ostvarenje svojih ciljeva.

Posle neuspeha sa protestima i Anketnim odborom, svedočimo neukusnim scenama kao u većini neuzvraćenih ljubavi: Marinika. Zelenović, Milivojević i društvo, sada tvrde da se opozicija i rođaci žrtava nikada nisu ni voleli. Zameraju im što se nisu izdigli iznad ličnih interesa i u tuzi se posvetili rušenju Vučića.

Oni, koji su u tokom poslednja tri meseca samozvano nastupali kao zaštitnici interesa žrtava i njihovih najbližih, sada tvrde da su roditelji pobijenih đaka skloni trgovini svojim bolom i manipulatori koji mogu i ovako i onako!

Ispostavlja se da Marinikina izjava „da niko nema tapiju na bol“ ipak nije izvučena iz konteksta, već da odslikava ogoljeni cinizam s kojim su tragedije u „Ribnikaru“ i mladenovačkim selima pretvorene u vrednosne papire od kojih je očekivan profit.

Ali, da zbog konteksta, objavimo celinu iz teksta Slobodana Georgieva u „Vremenu“:

„A sve je to uradio Vučić, jer njega nije bilo sramota da sedne sa roditeljima i napravi s njima neki dil: direktno ili preko advokata, svejedno. Ako je opoziciju bila sramota da ode kod roditelja jer su verovali da se to ne radi i da bi bilo neprilično da ih pozovu da predvode proteste i oni nose transparente „Srbija protiv nasilja“, vlast nije imala obzira...“

Šta nam piše ova perjanica Šolakovih medija?

A. Vučić je napravio dil sa roditeljima. B. Za dil je potrebno dvoje. Iz A i B sledi C: Roditelji su napravili dil.

„Dil“ je nagodba, sporazum u kojem nešto daješ da bi nešto dobio, ergo roditelji su Vučiću učinili neke ustupke da bi on njima nešto dao.

Besramno!

Ali da vidimo šta još piše. Na stranu (netačni) redovi o „stidljivosti opozicije“, i neodobravajućem stavu novinara prema tome – on smatra da im je trebalo dati transparente u ruke (podsetimo, sve se to dešava u prvih četrdeset dana od ubistava), za ovu analizu bitno je uverenje da je bilo moguće da sa roditeljima dil, umesto Vučića, napravi opozicija! S obzirom na poziciju novinara koji je to ispisao, ovo je svakako pouzdana insajderska informacija o načinu razmišljanja među organizatorima bivših protesta. Oni, dakle, smatraju da su roditelje ubijene dece mogli da privuku na svoju stranu da su im ponudili više nego Vučić! Nečega, čega god, više!

Da roditelji nemaju tapiju na bol, ali da imaju cenu po koju se prodaju!

Odvratna misao!

Um normalnog čoveka ovde staje, a želudac se prevrće.

Sad znamo šta ste zapravo mislili kad ste stojeći odavali poštu minutom ćutanja, kad ste nam se obraćali sa govornice ispred Skupštine, i kad ste nas vodili preko Gazele da blokiramo auto-put!

I znamo koliko možemo da vam verujemo kad sledeći put, nekim drugim povodom, stanete ispred nas!

A staćete, sigurno, jer vi ni srca da osetite tuđu patnju, ni stida koji nalaže da se posle ovoga uklonite sa javne scene - nemate!

Kurir.rs