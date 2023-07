UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: Kurti hoće da uvuče Srbiju u rat sa NATO, izgovara BESMISLICE! Ne postoji ništa važnije od mira

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji „Jutro“ na TV Prva.

O vojnoj vežbi na Pasuljanskim livadama

Govoreći o Aljbinu Kurtiju koji je 21 put pomenuo predsednika Srbije u jednom intervjuu, Vučić kaže da to pokazuje da Kurti ima "ozbiljne komplekse".

Ističe da Srbija ulaži ogroman novac u vojsku.

- Naši troškovi su u milijardama evra. Svi imaju razloga da poštuju srpsku vojsku, a razloga da se plaši nema niko.

O tekstu Kita Klarenberga

Predsednik je govorio i o dosijeu britanske poslanice Ališe Kerns koji je objavio Kit Klarenberg, u kom se navodi da britanski obaveštajci žele rat na Kosovu i Metohiji, Vučić kaže naše službe to analiziraju.

- Nisam siguran da je sve tačno, ali ni da je sve netačno. Meni je potrebno vreme za razliku od onih koji reaguju na prvu loptu. Imate one koje pozovete i oni znaju odgovor na sve, ja ne mogu tako da se odnosim. Ja ne verujem da London izaziva sukobe, ali Ališe Kerns je povezana sa spoljnom i unutrašnjom službom Velike Britanije. U septembru ćemo imati dosta susreta sa raznim ljudima, ako dotad uspemo da sačuvamo mir. Oni više ni sami ne znaju za šta optužuju Srbe i hapse ih.

foto: screenshot Prva tv

O aktuelnoj situaciji na KiM

Vučić je na početku razgovora istakao da je poslednji rat pre ukrajinskog izbio zbog Kosova i Metohije, kada je na Srbiju izvršena agresija.

- Ja se nadam da ćemo sačuvati mir. Dajemo sve od sebe. Zbog toga sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Ne postoji ništa vrednije od mira. Važno je da uložimo mnogo napora. Ne postoji ništa vrednije od mira, a kada neko burno reaguje to je jer ne razumeju posledice, a one su da majci vratite dete u kovčegu, a to niste morali. Zato ulažemo ogroman trud. Zato prećutimo na mnoga zlodela, ne zato što je to znak naše slabosti nego ozbiljnosti.

"Kurti priča neistine", podvukao je predsednik i istakao da su se promenili uslovi ratovanja, snaga tehnike i tehnologije.

- Kurti traži dovoljan razlog za besmislice koje izgovara istovremeno želeći da uvuče Srbiju u sukob sa NATO-om, a što mi moramo da izbegnemo. Tu nema velike filozofije.

