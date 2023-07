"EXPO JE VELIKA ČAST, OČEKUJEMO 97 ZEMALJA" Predsednik Vučić: Promenićemo Beograd u naredne četiri godine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas u jutarnjem programu emisije „Jutro“ na TV Prva i tom prilikom govorio je o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju.

Tom prilikom, predsednik je istakao da je Expo velika čast i saopštio da su Beograd i Srbija organizovali mnogo važnih takmičenja, naglasivši da će specijalizovana izložba Expo 2027 biti ubedljivo najveći događaj koji je ikada organizovan u našoj zemlji.

- Expo je velika čast gde ćemo pozvati narod. Traje formalno tri meseca, dakle od 15. maja 2027. godine, taman na kraju mog mandata da mogu da otvorim nešto što je kruna uspeha svega. Imam lični cilj, biću potpuno posvećen tome, zahtevaće toliko rada i truda. Naš paviljon će biti najbolji, i EU i regionalne zemlje i mnogo naših afričkih prijatelja, a verujem i Amerika i Rusija. Očekujemo 97 zemalja, 2,6 miliona turista – rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić je potom dodao i da će državno rukovodstvo u narednom periodu imati "pune ruke posla", ali i naglasio da će nakon što sve bude završeno naš stadion biti najlepši u čitavoj Evropi.

- Moramo mnogo da gradimo i radimo, da promenimo izgled Beograda u četiri godine. Naš nacionalni stadion će biti najlepši stadion u Evropi! Stadion će biti završen, makar svi morali da idemo da kopamo tamo i radimo nešto. Imaćemo brzu prugu do Budimpešte. Verujem da ćemo do tada sve tehničke probleme moći da rešimo. Moramo da probamo da dođemo do 8,9,10 miliona putnika - rekao je Vučić.

Podsećanja radi, Expo 2027 će biti održan na teritoriji opštine Surčin, na prostoru koji je saobraćajno odlično povezan, između beogradske obilaznice i auto-puta „Miloš Veliki“, u blizini Aerodroma „Nikola Tesla“.

Celokupno urbanističko područje obuhvata okvirno 120 hektara, ali u planu je i proširenje - Nacionalni stadion 32 hektara, izložbeni kompleks Ekspo 2027 25 hektara.

Ekspo izložba će biti održana pored budućeg Nacionalnog stadiona u Surčinu, a na ovom mestu će biti sagrađena i potrebna prateća infrastruktura. Reč je o saobraćajnoj, komunalnoj i energetskoj infrastrukturi.

Takođe će biti izgrađeni i parkinzi koji će imati 10.500 parking mesta.

Planirani Ekspo kompleks će uključivati sajamske hale, paviljone, smeštajne kapacitete i komercijalne objekte i biće uspešno povezan sa centrom grada i aerodromom, imajući u vidu projekte metroa, obilaznice oko Beograda.

Samo u okviru Ekspo kompleksa biće obuhvaćeno sedam objekata čija će ukupna površina iznositi oko 70.000 kvadratnih metara.

Takođe, u okviru kompleksa biće obuhvaćeno i veliko šetalište sa kafićima, restoranima, instalacijama, kako bi mogao da postane značajan balkanski sajamski prostor.

Za šetalište je predviđeno da bude uređeno zelenilom, a kroz njega će da protiče vodeni kanal.

U planu je da otprilike 100 zemalja ima ima izložbene prostore unutar objekata, a temi izložbe biće posvećena četiri paviljona, dok će postojati i centralni srpski paviljon.

Naime, objekti će biti energetski efikasni i održivi, s namerom da se koriste i nakon završetka izložbe.

Po završetku izložbe postojaće mogućnost da se taj prostor transformiše i da se deo kompleksa namenjen smeštaju učesnika upotrebi za rešenje stambenog pitanja određenih kategorija građana.

Specijalizovana izložba "BEOGRAD EKSPO 2027/EXPO BELGRADE 2027" sa temom "Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve"/"Play for Humanity – Sport and Music for All" biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

