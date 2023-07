SVE VIŠE UPOZORENJA NA NOVI SUKOB NA KOSOVU! Ko je glavni generator krize i kako ga obuzdati?

Kad napori međunarodnih faktora ne daju gotovo nikakve rezultate u deeskalaciji situacije na Kosovu i Metohiji, sve više osnova imaju upozorenja da se klizi u sukobe. Takva poruka biće poslata i u Generalnu skupštinu UN, jer se u izveštaju specijalnog izvestioca svetske organizacije Fabijana Salviolija navodi da manipulisanje događajima iz prošlosti kroz rast nacionalističkog diskursa može da oživi novi sukob Kosova i Srbije.

Pretnje

Salvioli je, nakon posete Srbiji i Kosovu, zaključio da, pored izostanka saradnje u rasvetljavanju sudbine nestalih iz proteklog rata, postoji i nedostatak krivičnog gonjenja ratnih zločinaca i veličanje osuđenih postavljanjem na visoke rukovodeće funkcije, piše Koha. Specijalni izvestilac je izrazio uznemirenost kontinuiranom upotrebom etnocentričnih, nacionalističkih, jednostranih ili nepotpunih narativa o sukobu, u politici, medijima, kulturi i obrazovanju. Za kosovske vlasti Salvioli kaže da postoji nedostatak volje da gone i krivično sankcionišu slučajeve ratnih zločina, u koje su, kako se sumnja, umešani bivši pripadnici OVK.

foto: Profimedia

- Nespremnost svedoka da svedoče zbog straha od odmazde suštinski ometa napredak i ističe potrebu za efikasnim i funkcionalnim programom zaštite svedoka, koji trenutno nedostaje na Kosovu... Izveštaji pokazuju da vlasti na Kosovu nisu podelile relevantne informacije i relevantnu dokumentaciju o nestalim osobama koje su im dostupne. Problem pogrešne identifikacije posmrtnih ostataka, nespremnost svedoka da daju informacije zbog pretnji, zastrašivanja, kao i da se mogu umešati, predstavljaju dodatne izazove - ističe se u ovom dokumentu, koji je sačinjen za Generalnu skupštinu UN i biće razmatran u okviru sednica Saveta za zaštitu ljudskih prava, od 11. septembra do 6. oktobra ove godine.

Problem

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić uveren je da je kosovski premijer Aljbin Kurti glavni generator krize i najveći problem na Zapadnom Balkanu.

foto: Printscreen/RTS

- Ako mu međunarodna zajednica ne stane na put, on će sigurno zapaliti ratni požar. Kurtija samo to zanima. Njega ne zanima ni miran život, ni pomirenje, ni ekonomska saradnja, putevi, trgovina, ni razvoj infrastrukture. Samo ga zanima kako će da realizuje svoju ekstremističku politiku. Kurti ne zna za granicu, ne zna dokle može da ide u fabrikovanju eskalacija koje izazivaju nestabilnost. Čuli ste Miroslava Lajčaka, koji je rekao da su izbori u četiri opštine bili nagazna mina. A šta smo mi sve vreme govorili? Sada ste se setili da je to nagazna mina. Svaki Kurtijev potez je nagazna mina, i formiranje kosovske vojske i zabrana prometa srpske robe - izjavio je Dačić za TV Pink.

Bivši diplomata Živadin Jovanović kaže za Kurir da je trend pogoršanja situacije očigledan i da bi on mogao biti okončan sednicom Saveta bezbednosti.

foto: Fonet

- Srbija treba da realizuje svoju inicijativu za sazivanje sednice SB o stanju na KiM. To je dobra i korisna stvar za nas, jer postoje svi razlozi da se ova stvar podigne na najviši nivo. Sedeti skrštenih ruku i tumačiti i komentarisati izveštaje raznih specijalnih izvestilaca i emisara neće mnogo pomoći. Već dugo imamo trend stalnog pogoršanja i nikako ne dolazi do deeskalacije. Ne treba čekati da nam pomogne Kfor, Amerika ili neko treći. Sami za sebe treba da uradimo ono što možemo, a najbolji potez u ovoj situaciji je svakako sednica SB - smatra naš sagovornik.

Dragiša Mijačić o zabrani uvoza Destruktivni karakter Kurtijevog upravljanja foto: Nenad Kostić Koordinator Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 35 Dragiša Mijačić smatra da je odluka vlade Kosova da zabrani uvoz robe iz Srbije netransparentna i nedemokratska. On naglašava da je to protivno i interesu kosovske privrede i da dodatno stvara nepoverenje kod srpske zajednice i dodatne političke i bezbednosne probleme, posebno na severu KiM. Mijačić je na Tviteru naveo da je ta odluka protivna Briselskom sporazumu, zatim CEFTA sporazumu i sporazumima o kreiranju zajedničkog regionalnog tržišta, kao i da nije u skladu s principima normalizacije Kosova i Srbije. - Ta odluka protivna je savetima dobijenim od EU i zemalja Kvinte. Međutim, ta odluka savršeno otkriva destruktivni karakter Kurtijevog stila upravljanja - pravite probleme kad god je to moguće - upozorio je Mijačić.

Kurir.rs