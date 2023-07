RASPRAVA O STRANIM SUDIJAMA KRAJEM AVGUSTA: Dodik: Ostaju na snazi zakoni o neprimanjivanju odluka Ustavnog suda BiH!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da u Republici Srpskoj ostaju na snazi zakoni o neprimenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neobjavljivanju odluka visokog predstavnika u Službenom glasniku RS. On je rekao da uz set evropskih zakona, koji će biti na dnevom redu parlamenta BiH krajem avgusta, istovremeno treba da bude pripremljen zakon kojim će biti rešeno pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

- Ovo je samo prva faza. Radna grupa ima rok do kraja avgusta ili u septembru da predoči rešenje za pitanje stranih sudija. To više nije test za nas, već za neke druge - rekao je Dodik.

Zakon o neprimenjivanu odluka Ustavnog suda BiH i neobjavljivanja odluka visokog predstavnika van snage je stavio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit, a Tužilaštvo BiH je pokrenulo istragu protiv Dodika i direktora Službenog glasnika RS Miloša Lukića, jer su neprimenjivanje odluka Ustavnog suda BiH, kao i odluka visokog predstavnika, prema Krivičnom zakonu BiH, krivična dela.

Dodik je dalje ocenio da je sve što se radi na nivou BiH "veoma težak proces", jer postoje tri bošnjačka, srpska i hrvatska strana i unutar toga mnogo struja. On je naveo da cilj srpske strane nije da napravi problem drugim stranama, već da "vrati autoritet Ustavnom sudu BiH".

- Kada bi jednom RS izgubila to što ima, nikada to ne bi vratila, osim u jednoj varijanti koju neću da pomenem. Mi Srpsku ne damo i to shvataju u Briselu. Kad vide da postoje alternative, skaču na nas - kazao je.

On je naglasio da RS ima dobre odnose sa Moskvom.

- Zapad stalno nešto traži, a Rusi samo pitaju kako mogu pomoći - rekao je Dodik.

(Kurir.rs/Glas srpske)