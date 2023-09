NOVI RAT U REDOVIMA OPOZICIJE: Kao rogovi u vreći, non stop se svađaju

Potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević oštro se okomio na predstavnike dela opozicije koji organizuju proteste "Srbija protiv nasilja" i poručio im da ni sami ne znaju šta rade, te da nemaju nikakve ideje! - Pojma nemaju šta sa protestima - ni kako, ni kuda da ih vode, ni šta sa njima. Aman, recite: ne umemo, bez ideje smo. U petak ne znamo šta u subotu. Otežemo i vunovlačarimo, bez stava i plana, znanja i hrabrosti. A prija im da oni kao kontrolišu situaciju. Kao. Bez ideja, mu*a i odgovornosti - napisao je Kovačević na svom Tviter nalogu.

Rat u Zajedno

foto: Printscreen/Twitter

Njegove reči su posredno potvrdili i članovi tek osnovane stranke Zajedno. Naime, kopredsednica stranke Biljana Stojković prozvala je Aleksandra Jovanovića Ćutu, takođe kopredsednika stranke Zajedno, da mesecima nije dolazio na sastanke stranačkih organa. Ona mu je poručila da se drznuo što ne dolazi na privremena veća i sastanke a zahteva da bude obavešten o svemu što rade.

- Ćuta mesecima nije prisutan na sastancima Zajedno, zato nije obavešten o sporazumu sa DS i SRCE - rekla je ona.

Sociolog Vladimir Vuletić za Kurir ocenjuje da se pojedinci u redovima opozicije bore za prevlast, te da iznošenjem međusobnih sukoba u javnost samo umanjuju potencijalnu podršku opoziciono nastrojenih birača.

Hijerarhija

foto: Nemanja Nikolić

- Svaka organizacija podrazumeva određenu vrstu hijerarhije i vođstva, pa onda imate situaciju u kojoj se u toj borbi za vođstvo na ključnim pozicijama međusobno bore. Naime, čim dođe do neke vrste saglasnosti o organizovanju neke recimo stranke ili koalicije, odmah dođe i do pitanja ko će biti na njenom čelu. Pogotovo u ovakvoj situaciji, kada imate ljude koji polaze sa veoma sličnih pozicija, jer se niko od njih ne ističe pa da ima autoritet. I to se oslikava i na javnoj sceni. A i rade to javno jer računaju, pre svega, na to da će te svađe diskvalifikovati pojedine takmace, ali to u jednom delu biračkog tela stvara jednu vrstu apatije i nezainteresovanosti i svakako da sutra, odnosno u narednom periodu, može da destimuliše podršku dela opoziciono nastrojenih birača - kazao je za Kurir Vuletić.

I. Ž./