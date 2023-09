IGORU SE LETOVANJE S PORODICOM U GRČKOJ PRETVORILO U AGONIJU: "To u BG košta 10.000 dinara i traje 3 sata, a uzeli nam 430 €"

Igor P. je sa porodicom 20. avgusta krenuo kući sa Tasosa, kada im je auto prokuvao u Grčkoj. Tada je počela agonija porodice koja je trajala četiri dana, a okončana je zahvaljujući jednoj Fejsbuk grupi i bračnom paru iz Niša.

Kako objašnjava Igor, auto im je prokuvao na auto-putu između Kavale i Soluna. Ubrzo je shvatio da se radi o crevu za vodu i da mora auto da se šlepuje u servis. Preko osiguranja koje je imala porodica na letovanju, pozvali su šlep službu, koja je došla posle tri sata.

"Mi smo hteli da idemo za Asprovaltu jer smo preko Fejsbuk grupe Grčka info saznali za jednog mehaničara čija je žena Srpkinja. Međutim, šlep je insistirao da nas odveze u Kavalu i da je najbolje da se auto ostavi u ovlašćenom servisu za citroen jer će oni najbrže rešiti problem", priča na početku razgovora Igor P.

Bilo je oko 20 sati uveče kada je porodica krenula za Kavalu. Šlep služba je porodicu i dvoje dece ostavila na ulici u Kavali, dok im osiguranje nije rešilo problem smeštaja.

"Vozač mi je rekao da će me neko iz servisa pozvati ujutru, međutim kada je prošlo 10 sati, shvatio sam da moram da reagujem i pozvao sam servis. Rekli su mi da moje vozilo nije kod njih", prepričava Igor.

Tada počinje drama koja je ukupno trajala četiri dana. Igor je odmah pozvao šlep službu, koja mu se izvinila, rekla da je gužva i da će auto biti u servisu za 20 minuta.

"Automobil je u servis stigao u ponedeljak, 21. avgusta oko podneva, ali su mi rekli da je kasno, i da ne mogu sad da pogledaju vozilo. Objasnio sam im da je verovatno crevo za vodu otišlo, da nije ništa komplikovano. Rekli su mi da će ga pogledati tek sutradan", govori sagovornik Telegrafa.

Osiguranje porodici rešava smeštaj drugi dan u hotelu, a Igor i njegova porodica mogu samo da čekaju da im auto bude gotov. Međutim, kada je osvanuo utorak, shvatio je da ni tog dana neće krenuti put Srbije.

"Opet sam pozvao servis jer mi se ni tog jutra niko nije javio. Rekli su mi da jeste crevo u pitanju i da moraju da ga naruče iz Atine. Tada su mi prvi put rekli da će auto biti gotov između 9 i 10 ujutru i da će crevo koštati 250 evra - 50 evra crevo, 200 evra ruke", priča Igor.

Porodica nakon dva dana mora da nađe novi hotel, što je skoro nemoguća misija u avgustu u punoj sezoni. Dalje troškove smeštaja moraju da snose sami.

"Jedva smo pronašli jedan hotel, prolazi još jedan dan. Sutradan sam ponovo pozvao servis, gde su mi rekli da moje crevo još nije stiglo. Na moju konstataciju da sam sa dva mala deteta, da već treći dan čekamo vozilo i da ih molim da mi jave kada stigne deo, odgovorili su nema problema, ali da i dalje moramo da čekamo", govori sagovornik.

Oko 15 sati u sredu, nakon što je opet Igor pozvao servis, saznaje da je crevo najzad stiglo, ali da auto i dalje pregreva i da je opet kraj radnog vremena, zbog čega nemaju vremena da završe pregled.

"Predlažu da se čujemo sutra, u četvrtak", priča on dalje.

Igor, već potpuno očajan i ne znajući šta da radi, odlazi u policiju gde mu govore da generalno ne mogu ništa da urade, ali da im se obrati ako nastave da ih zavitlavaju.

Porodica produžava boravak na četvrti dan, a Igor u sredu popodne objavljuje poruku za pomoć u jednoj Fejsbuk grupi. Oko ponoći mu stiže poruka od jedne žene, uz čiju pomoć je na kraju cela drama i okončana.

"U pitanju je bračni par iz Niša, Marija S. i Boban S, koji su oboje policajci. Ispostavilo se da su oni iznajmili stan od inspektora iz Kavale i njihovog jako dobrog prijatelja Evangelosa Psarosa i pitaju kako mogu da nam pomognu", nastavlja dalje Igor.

Marija i Boban su porodici ponudili da sutradan pređu kod njih u stan i ne plaćaju više hotel.

"U četvrtak ujutru su došli do našeg hotela i odmah pozvali prijatelja inspektora, koji je okrenuo servis i bukvalno očitao lekciju i prekorio radnike. Rekao im je da ukoliko auto ne bude gotov do 13 sati, mi dolazimo i vozimo ga na drugo mesto", priseća se on.

Iz servisa su tad spomenuli da je i termostat u pitanju i hteli su i to da zamene i porodici naplate još 300 evra za taj deo.

"Sve to što su oni uradili, u Beogradu košta 10.000 dinara i traje tri sata. To nije ni kvar, ništa strašno. Oni su odgovorili da će auto biti gotov do 13 časova, a nakon što se Evangelos raspravljao sa njima i oko druge cene, uspeo je da je spusti na 180 evra", govori sagovornik.

Popravka je srpsku porodicu koštala 430 evra, a auto su najzad dobili oko 13.30 sati u četvrtak.

"Evangelos nam je rekao da su hteli da nam auto drže 10 dana i na prevaru nam uzmu 1.000 evra. Mi smo napokon u četvrtak popodne krenuli za Beograd, i stigli kući 25. avgusta oko četiri sata ujutru. Da nije bilo Marije i Bobana i njihovog prijatelja Grka, naša agonija bi se verovatno produžila", govori on.

Igor je sada unajmio advokata i želi da tuži servis koji ih je danima zavlačio oko banalne popravke.

"Oni su ovlašćeni servis u mreži i nikako ne bi smeli tako da postupaju, zbog čega će sada dobiti tužbu preko našeg advokata", ističe on.

Na kraju razgovora, Igor želi da zahvali svima koji su pomogli njegovoj porodici i pohvali grupu Grčka info, preko koje je upoznao bračni par iz Niša i uz čiju pomoć je okončao agoniju.

