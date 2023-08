IVAN NIKADA NIJE LETOVAO VAN HRVATSKE, PA ODLUČIO DA ODE U GRČKU Nakon letovanja sve obelodanio! Zbog ovoga su se mreže USIJALE

"Nikada u životu nisam putovao van Hrvatske na more i vozio se van Hrvatske i ovo je bila mala avantura života", ovako je započeo priču, u grupi "Grčka info", jedan Srbin koji se odlučio da ovo letovanje provede drugačije od uobičajenog.

- Ja i moja devojka krećemo u 2 ujutro iz Zagreba prema Beogradu. Za prelaz biramo Bajakovo. Na Bajakovo stižemo tačno u 4 ujutro. Granicu prelazimo u roku od 6 minuta ako ne i manje. Niko nas nije gledao ni ništa. Nastavljamo prema Beogradu gde stajem na prvoj pumpi da dotočim auto. (Gorivo malo skuplje nego u Hrvatskoj. Negdje oko 6 kad je već počelo svitati počelo mi se spavati tako da sam stao na obližnjoj pumpi i odspavao 30 minuta. Nastavljamo dalje prema Nišu. U Niš stižemo oko 8:30 sati. Parkirao sam besplatno pošto je bio vikend i krenuli smo u obilazak grada. Razmenio sam 30€ u obližnjoj mjenjačnici što je bilo sasvim dosta. Grad je bio predivan i ubacio sam par slika iz Niša i definitvno bi se vratio. Ljudi su bili ljubazni, devojka je čak kupila patike iz jednog dućana. Prodavačica nam je rekla da nismo normalni što putujemo u Grčku jer imamo predivno more, ali smo se oglušili na to. U gradu ima dosta lutalica pasa i dosta siromašnih ljudi. Nažalost tako je ali ostalo je sve bilo odlično. Tamo smo i ručali i nastavljamo dalje prema Makedoniji. Granicu sa Makedonijom prelazimo kroz 30 minuta ako ne i manje. Ceste su dosta lošije nego u Hrvatskoj i Srbiji (tamo gdje sam se vozio) i prvo platiš putarinu pa se voziš. Bilo je par radarskih kontrola tako da pazite kako vozite. Na Stari Dojran stižemo prije 16 sati. Stari Dojran mesto s predivnim jezerom ali dosta drugačije nego na šta smo navikli. Hrpa pasa lutalica, gužve, haos, buka. U restoranima rade deca i neobično nam je bilo kako svu hranu nakon jedenja istresu na sto pa pokupe sa stoljnakom. Nakon večere odlazimo u ******** i odmaramo. Nastavljamo put prema Lefkadi u 6 ujutro (7 grčko vreme). Odmah uz granicu točim auto. Gorivo je 1.41€ što je donda cena još. Točim punog i nastavljamo dalje. Da dodam u Makedoniji oni toče vama gorivo, a ne točite samo kao u Hrvatskoj. U Srbiji sam si sam natočio auto takođe - opisuje detaljno Ivan, pa dodaje:

- U Grčku ulazimo oko 7:30 i nastavljamo starom cestom prema Lefkadi. (Došli bi pre rano ako bi išli autocestom). Prvo šta me iznenadilo su cene goriva. 1.9 - 2€ za litru benzina. Stvarno puno previše. Negde nakon sat vožnje uključujem se na autocestu. Također mi je bilo čudno kako nemaju skoro nigde odmaralište za ljude. Tako da uz jedno stajanje stižemo na Lefkadu, Nikiana u 15:30. Prvi utisci su bili. Haos. Nered. Nema parkinga. Skidaju tablice. Nakon upoznavanja s Lefkadom koje nam je pružio domaćin isti dan krećemo na plažu Kathisma.

Plaža Karhisma: Parking 10€ u hladu. Uzeli smo svoj suncobran i ležaljke. Jako pristupačna plaža s dobrim parkingom. More prelepe boje i odmah sam zaboravio na sav haos grada. Tamo smo dočekali suton.

Sledećeg dana bila je plaža Miloš: Parking uz glavnu cestu 10 min od grada 7€. Odabrali smo hodanje preko planine zbog pogleda. Sveukupno kojih 30 min hoda. Kupanje u znoju do gore ali isplati se kad se vidi pogled. Takođe uzeo svoj suncobran, vodu, ležaljke. Nazad smo išli brodom 4€ po osobi. Plaža predivna, meni osobono druga najlepša na Lefkadi. Usput smo prošli kroz Agios Nikitas. Prelijep grad.

Sledećeg dana smo otišli ​​na plažu Egremni. Parkirao sam uz cestu jer nisam želeo dati 10€ za parking iz inata jer je cesta do dole blokirana. Štopovali smo hodanje do dole. Tačno 35 minuta hoda cestom i zatim 400 stepenica. Muka za one koji nisu u većoj formi. Ali sve se zaboravi kad se dođe do mora. Bili smo skroz na levoj strani plaze. U krugu od 500 metara troje ljudi. Bilo je top. Jedna od najboljih plaža na Lefkadi. Krećemo prema autu čim je sunce dotaknulo vodu. Takođe pola sata do gore i vožnja uskim seoskim putevima do doma.

Idući dalje, na red su došli Kavalikefta i Megali Petra: Put do plaže užasan. Auto parkirani s jedne i s druge strane. Nemoguće za mimoići se. Napatili smo se do parkinga koji je 10€. Ako ste imalo sigurno u svoju vožnju nemojte ići skroz do dole. Jedan dobar čovek iz Srbije pretpostavljam nas je upozorio da ne stajem uz cestu besplatno jer ga je udarila jedna žena iz Italije i policiju nije briga. Talasi na plaži su bili ogromni i nije bilo uopšte za kupanje. Imao sam i pune pantalone pjeska. Odlazimo do Megali Petre. Kupali smo se nekako ali talasi su bili pre veliki za uživanje. Odlazimo s plaže nakon par sati oko 18h naveče. Nemam više želju da se ikad vratim na ovu plažu.

Dolazi nam još jedna plaža, Katsiki: Meni lično najbolja plaža na Lefkadi. Parking 10€. Na toj plaži smo proveli dva dana za redom jer nam se jako svidela. Boja predvina, taman temperatura da me rashladi, talasi minimalni. Odlična plaža i sve preporuke.

Ivan je u nastavku opisao i svoje putešestvije po Kefaloniji.

- Trajekt 54€ i put do mesta Vlachata. Predivno mesto. Domaćin nam je dao detaljne upute do dve predivne plaže gde skoro da nema ljudi. Prvi dan odlazimo na tu misterioznu plažu. Autom 6 minuta i pešice kojih 20. Plaža prevdivna sa kristalno čistim morem a na plaži možda troje ljudi. Dan nakon toga odlazimo na Myrtos jer kakav je odlazak na Kefaloniji bez da idemo na tu plažu. Plaža meni lično ništa više nego dobra slika. More kao p*****, nekako je bilo puno pene i smeća nekakvog. Imam osećaj kao da je brod ispustio svoje smeće. Hrpa ljudi, haos, nema parkinga itd. Parking na plaži nisam platio. Iskreno ne bih se više vraćao na tu plažu. Zatim dan nakon tog idemo na drugu misterioznu peščaniu plažu. Meni iskreno najbolja od svih koje sam gore naveo. Voda kristalno čista, plava, na plaži možda 10 ljudi sve ukupno. Mir tišina. Takođe parking besplatan i 20 minuta hoda. Vrh vrh vrh. To bi bilo sve od plaža koje sam posetio. Naravno obišli smo i svetionik na Lefkadi, grad Lefkadu (parking haos), Melissani špilju Itd. Da ne dužim previše o svemu detaljno ako nešto neko ima za pitati slobodno se javite u komentar ili privatno. Da pohvalim i grčke doktore. Devojka je dobila upalu uha pa smo otišli do doktora. Bili smo gotovi kroz 30 min i dobila je antibiotik i kapi. Imao sam putno osiguranje Adriatic.

Negativne strane

- Ljudi su pomalo neljubazni, uz izuzetke. Jedna teta konobarica iz restorana nam je rekla na našem jeziku hvala i laku noć. Hrana u restoranu se jako dugo čeka, njima je sve opušteno i lagano. Čeka se minimalno 30 minuta za neko najosnovnije jelo. Gorivo je preskupo. 2€ benzin, 1.7€ dizel. U dućanu ništa nije jeftinije nego u Hrvatskoj. Restorani uopšte nisu jeftini. Tako da očekujte potrošiti dosta. Parkinga nema skoro nigde u gradu. Parkirao sam naravno ne legalno ali srećom tablice su ostale gore.

Pozitivne strane

- Ima dosta dobrih ljudi, predivne plaže, zalasci sunca, gradovi, boja mora, hrana, priroda i sve ono zbog čega sam odabrao Grčku a ne Hrvatsku. Idem još dodati povratak nazad do kuće da zaokružimo put. Krećem iz Kefalonije oko 9 ujutro i izlazim oko 3 popodne. Takođe trajekt 54€. Nastavljam prema Albaniji. U Albaniju dolazim oko 18h. Gde sam točio gorivo. Mislim da je 1.8€ sto je isto skupo. Karticu skoro nigde ne primaju. U prometu kao i divljanje. Preticanje preko duple pune normala. Oko 22h dolazimo i spavamo do 6 ujutro. Krecemo prema Crnoj Gori. Promet je kao mic po mic. A što je rotor nemaju pojma. Nekako smo i to preživeli i stižemo do CG. Stali smo u Podgorici. Jako dobri i ljubazni ljudi. Zapričali smo se sa njima u kafiću. Nastavljamo prema BIH. Stajemo u Trebinju, idemo u bingo u šoping. I prema Hrvtskoj nakon toga. Ulazimo u Hrvatsku oko 19h uveče. Malo se slikamo oko Pelješkog mosta jer smo prvi put dole i gas prema Zagrebu. Stižemo meni u dvorište točno u 00:00 nakon 18 sati vožnje.

- Da li se isplati ići u Grčku iz Hrvatske? Apsolutno da ako želite da doživite nešto novo i vidite svet. Ako želite da uštedite novac i da budete sigurni i mirni bez haosa, onda je to Hrvatska obala. Bilo je divno i sigurno ćemo se ponovo vratiti u Grčku.

