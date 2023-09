ZAŠTO JE VAŽNO POTPISIVANJE UGOVORA O PRIJATELJSTVU: Dačić: Sa zemljama ASEAN očekujemo robnu razmenu veću od milijardi dolara!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je Srbija, kao jedan od prioriteta, postavila pristupanje regionalnim inicijativama, a jedna od njih je pristupanje Ugovoru o prijateljstvu sa ASEAN-om.

- Sa ASEAN-om imamo oko 700 miliona dolara trgovinsku robnu razmenu, očekujemo da bi u ovoj i sledećoj godini to moglo da bude više od milijardu dolara - poručio je Dačić.

Šef srpske diplomatije je naveo da nikada nije postojao konsenzus, kao i da su se prvi put ove godine sve zemlje ASEAN-a izjasnile pozitivno.

- Ja sam danas potpisao taj pristupni instrument. Srbija je 52. zemlja koja je to potpisala - dodao je Dačić.

Ukazao je da su, između ostalog, sve velike sile pristupile ugovoru, uključujući SAD, Rusiju, pa čak i EU kao organizaciju.

- Mi smo kaskali za nečim što su drugi već odavno uradili. Zašto je važno? Zato što od 10 država članica ASEAN šest nije priznalo Kosovo, a ja mislim da su neki priznali jer mi nismo bili dovoljno prisutni u regionu. Reč je o državama koje imaju 600 miliona stanovnika, više hiljada milijardi dolara BDP-a zajedno - poručio je Dačić.

foto: Printscreen RTS

On je istakao da je za nas bitno da budemo prisutni i na ekonomskom planu i u kulturi, ali najvažnije su političke teme.

- To su prijateljske zemlje još iz vremena Tita i Pokreta nesvrstanih. Indonezija ima 300 miliona stanovnika... Sve su to zemlje koje su izuzetno velike, ovo je veliki korak - dodao je Dačić.

On je poručio da to ne utiče na naše osnovno opredeljenje - evropske integracije, kao i da to nije u suprotnosti sa onim što je danas potpisano.

- Ovo je pristupanje njihovom ugovoru, mi nismo država članica - istakao je Dačić.

Govoreći o odnosu Srbije prema ratu u Ukrajini, Dačić je rekao da je pokazatelj koliko je politika Srbije bila ispravna i to što većina zemalja od 10 članica ASEAN-a osudila agresiju, ali nije uvele sankcije.

- Sve ove zemlje su osudile kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali većina tih zemalja nije uvela sankcije Rusiji. Jednostavno, imaju neke svoje interese i pogled na svet i svi su ovde prisutni na samitu ASEAN-a, veoma često dolaze predsednici Amerike, Rusije, Kine. Zato mislim da je Srbija mnogo ovim dobila. Prvi put smo prisutni i bićemo stalno prisutni na ovakvom dogadaju - zaključio je Dačić.

(Kurir.rs/RTS)