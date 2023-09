KUĆA LEKE RANKOVIĆA DANAS JE RUINA... Ovde je živeo najmoćniji Srbin u Titovoj Jugoslaviji, na čiju je sahranu došlo 100.000 ljudi

Zahvaljujući seriji na javnom servisu obnovljeno je sećanje na Aleksandra Rankovića, jednog od najmoćnijih ljudi u nekadašnjoj SFRJ.

Međutim, to se ne može reći za kuću u kojoj je nekada živeo. U Ulici Andre Nikolića broj 5 stoji ruina, obrasla bršljanom, kao korica neke stare knjige koja pripoveda o usponu i padu jednog čoveka.

foto: Muzej Istorije Jugoslavije

Ekipa Pulsa Srbije bila je u toj kući...

Nekada stecište visokog društva, danas je prepuštena na milost i nemilost okrutnom zubu vremena. Izreka "kad bi zidovi mogli da govore", možda najviše ima smisla kada se radi o ovoj kući koja krije tajne koje verovatno nikada nećemo biti u prilici da dokučimo.

foto: Kurir TV

Ovde je živeo narodni heroj, osnivač Organa za zaštitu Naroda, Titov venčani kum i ministar unutrašnjih poslova Jugoslavije Aleksandar Ranković.

foto: Kurir TV

Čuvena kuća sagrađena je 30-ih godina prošlog veka i sve do nacionalizacije kao vlasnik se vodila Smiljana Čavić, rođena Čuk. Od 1966. do smrti 1983. godine u njoj je živeo Leka Ranković, a nakon toga do 1999. u njoj je boravila njegova porodica.

Da li je oronula kuća jeziva zbog zuba vremena ili zbog bajki koje se o njoj ispredaju, sa tom dilemom ulazim u sveže raskrčeno dvorište.

