JADNO I BEDNO! Kurti izbacuje majke s decom, penzionere i socijalno ugrožene iz četiri srpske zgrade!

Očekivano, uoči dijaloga Beograda i Prištine, koji je zakazan za 14. septembar u Briselu, kosovski premijer Aljbin Kurti provocira novim napadima na Srbe na Kosovu i Metohiji. Tako je u ponedeljak grupa predvođena zamenikom kosovskog ministra Radoicom Radomirovićem upala u četiri srpske stambene zgrade u Lešku i Sočanici i stanarima zapretila nasilnim iseljavanjem, rekavši im da će, ukoliko to ne učine sami, imati problema s policijom. To je potvrdila i vladina Kancelarija za KiM, ukazujući da u pomenutim zgradama žive majke s malom decom, socijalno ugroženi i penzioneri.

Rastu tenzije

- Reč je o zgradama koje su izgrađene sredstvima Vlade Srbije, preko Kancelarije za KiM i lokalne samouprave, i one nikakve veze s Prištinom nemaju, niti Priština ima pravo da njima raspolaže. Nema sumnje da je reč o nastavku terora Prištine kojim diriguje Kurti, koji želi da zaposedne srpske objekte na severu i protera Srbe s njihovih vekovnih ognjišta - poručili su iz Kancelarije.

Kako su napomenuli, stanovnici tih zgrada poseduju rešenja o stanovanju i uznemireni su ovakvim postupanjem "Kurtijevih emisara". Ističu i da nema sumnje da bi svaki pokušaj njihovog iseljavanja doveo do novih tenzija i krize na severu i eskalacije situacije, što, kako kažu Beograd i Srbi, nikako ne žele, ali u Prištini "svakodnevno sanjaju".

- Ističemo da je ista ova grupa Kurtijevih bandita upala i u neuseljenu zgradu u Leposaviću, takođe građenu sredstvima Kancelarije za KiM, gde su zamenili brave i preoteli imovinu. O ovim neovlašćenim upadima u posed odmah smo obavestili i međunarodne predstavnike i posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka. Srpski narod na severu KiM samo želi da živi u miru na svom kućnom pragu s komšijama Albancima, ali je očigledno da Prištini takav scenario ne odgovara, zbog čega svakodnevno povlači poteze koji nisu u duhu deeskalacije - zaključili su u Kancelariji za KiM.

Ustaljena praksa

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije za Kurir ocenjuje da je ovo već ustaljena Kurtijeva praksa koja ima za cilj da obesmisli dijalog i izvrši pritisak na Srbiju.

- Kao da nema kraja tom teroru Kurtijevog režima i teško je to razumeti u kontekstu prećutne podrške koju on ima od međunarodne zajednice. Vidimo da se to u kontinuitetu dešava i da se sve što se čini protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji stavlja pod tepih, dok se istovremeno kao najveća važnost stavlja interes zapadnih centara moći. Bez poštovanja osnovnih ljudskih prava, neprestano se na terenu vrši pritisak na srpski narod na Kosmetu i na Srbiju da prihvate neprihvatljivo i da se ucenama deluje na naše rukovodstvo. Jadno i bedno je sve to i teško može dovesti do rezultata u dijalogu i smirivanja situacije, koja dugoročno nema smisla - naglasio je Miletić.

Ljutfi Haziri Spreman je drugi paket još restriktivnijih mera EU protiv Kosova Potpredsednik DSK Ljutfi Haziri izjavio je da je drugi paket restriktivnih mera EU već spreman i da će biti katastrofalan za budućnost Kosova, prenosi Teve 1. Kako kaže, kaznene mere EU su posledica lošeg sporazuma iz Ohrida. - Kurti i njegova vlada traže spas u sporazumima iz 2013. i 2015, a zaboravljaju da su ušli u živo blato sporazumom postignutim u Ohridu - zaključio je on.

Goran Rakić S Barbanom razgovor o povlačenju specijalnih jedinica sa severa Predsednik Srpske liste Goran Rakić sastao se juče s novim šefom misije Euleks Đovanijem Pjetrom Barbanom, s kojim je, kako je naveo, razgovarao o povlačenju specijalnih jedinica sa severa Kosova. Rakić je na Instagramu naveo da je na sastanku razgovarano i o većem prisustvu patrola Euleksa i Kfora na severu, a sastanak je održan u prostorijama Srpske liste u Severnoj Mitrovici.

