PROMOCIJA NAJMLAĐIH OFICIRA VOJSKE SRBIJE U SUBOTU Nevena i Nikola spremni za prve dužnosti: "Sva moja očekivanja su ispunjena"

U subotu svoje školovanje završavaju kadeti 143. i 144. klase Vojne akademije i 9. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Promocija će biti organizovana ispred Doma narodne skupštine, sa početkom u 11 časova. Kadetkinja Nevena Petrović i kadet Nikola Ćitić kažu da je Vojna akademija ispunila sva njihova očekivanja, te da su spremni za prve dužnosti.

U čin potporučnika, prvi oficirski čin, biće promovisano ukupno 175 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Vojnu akademiju završava 148 kadeta 143. i 144. klase Vojne akademije, među kojima je 10 kadeta iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dva kadeta iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Medicinski fakultet VMA završava 27 mladića i devojaka 9. klase Medicinskog fakulteta VMA.

Vojna akademija ispunila očekivanja

Kadetkinja Nevena Petrović, treća po rangu u devetoj klasi Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije ističe da je osnovni razlog njenog upisa na taj fakultet bio da ostane u Srbiji da radi, prvo kao lekar opšte prakse, a nakon toga i kao specijalista.

Prema njenim rečima, kada je upisivala fakultet, nije previše razmišljala o tome kako će joj izgledati život tokom studiranja.

- Ali mogu da kažem da su očekivanja koja sam imala od fakulteta, naravno što se tiče i medicinskog, ali i vojnog dela, svakako ispunjena - navodi Petrovićeva.

Naglašava da uzbuđenje kod nje svakim danom sve više raste kako se promocija približava.

- Presrećna sam zapravo zbog svega što se dešava i zato što završavam. Uzbuđenje svakim danom sve više raste s obzirom na to da nam se promocija približava. Ponosna sam na sve što sam do sada postigla i verujem da i moja porodica ponosna na mene. Naravno, čast mi je što ću biti lekar i oficir Vojske Srbije - ističe Nevena.

Poručuje da je tokom školovanja doživela mnogo lepih momenata, te da će se najradije sećati trenutaka sa obuka.

- Pošto smo imali obuke u skijanju, vožnji, veslanju. Tako da tu nastaju neke uspomene koje se pamte čitavog života i jednostavno nekako kada su ispitni rokovi više se posvetimo ispitima i knjizi i nauci, a upravo su te obuke ono što nas ponovo zbliži, jer ispunjavamo zajedničke zadatke i ponovo se okupimo - navodi Nevena.

Ćitić: Spreman sam za sve obaveze

Kadet Nikola Ćitić završio je smer vojno elektronsko inženjerstvo i saglasan je da je Vojna akademija ispunila sva njegova očekivanja.

- Očekivanja su, naravno, bila velika, posebno zbog toga što sam ja bio na neki način upućen, jer sam završio Vojnu gimnaziju pre same Vojne akademije. Nakon četvorogodišnjeg školovanja na Vojnoj akademiji, moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. Smatram da smo i moje kolege i ja zreli za prve oficirske dužnosti, da smo osposobljeni, da smo stekli odgovarajuća znanja i veštine. Spreman sam za sve obaveze i izazove koje sa sobom nosi oficirski čin i željno ih iščekujem nakon postavljanja na prvu oficirsku dužnost - navodi Ćitić.

Prema njegovim rečima, sa najvećim izazovom susreo se na samom početku školovanja, a to je prilagođavanje na novi način života.

- Nakon toga oni su se ticali samog pohađanja nastave, polaganja ispita, kao i realizacije posebnih oblika nastave, logorovanja, stručnih praksi, tokom kojih su se stečena znanja teorijska primenila u praksi. Ono čega ću se sećati svakako jesu najlepši trenuci nakon realizacije određenih zadataka koji su zapravo rezultat zajedničkog rada svih kadeta - kaže Ćitić.

Ističe da su mu porodica i prijatelji predstavljali najveću podršku tokom školovanja.

- Oni su oduvek bili jedan od glavnih motiva da završim Vojnu akademiju i ponosni su na moj odabir da se posvetim vojnoj karijeri i ne sumnjam da će biti ponosni u subotu i da će kući otići puni utisaka - zaključio je Ćitić.

Pukovnik Devetak: Dobijamo najmlađu generaciju

Pukovnik docent dr Saša Devetak, načelnik Departmana društveno-humanističkih nauka, navodi da će promocija, vojna svečanost početi u subotu u 11 časova, te poziva građane da isprate ovu vojnu svečanost.

- Tradicionalno kadeti završnih godina se promovišu u čin potporučnika, prvi oficirski čin, čitanjem ukaza predsednika Republike. To je njima veoma značajno, pogotovo što će ispred najvišeg državnog i vojnog rukovodstva, ispred Doma narodne skupštine, u našem glavnom gradu biti organizovana ova svečanost. To njih posebno motiviše za dalje njihovo radno angažovanje. Naravno, javnost ima mogućnost da to prati neposrednim prisustvom ili preko malih ekrana, zahvaljujući vašem i našem Javnom servisu Srbije - kaže Devetak.

Ukazuje da vojna svečanost obuhvata doček predsednika Republike, doček zastave Republike Srbije, intoniranje himne Republike Srbije.

- Nakon toga će biti čitanje ukaza predsednika Republike Srbije o proizvođenju u čin potporučnika, dodela sablji najuspešnijim potporučnicima, tradicionalan defile potporučnika i kadeta ostalih godina školovanja na Vojnoj Akademiji i Medicinskom fakultetu, atraktivan letački program i naravno kulturno-umetnički program - kaže Devetak.

