ĆUTA NAPUSTIO ZELENOVIĆA! Jovanović: Isterani smo iz svoje kuće, članovi Ekološkog ustanka izlaze iz stranke Zajedno!

Aleksandar Jovanović Ćuta, kopredsednik stranke Zajedno i lider Ekološkog ustanka, podneo je ostavku na sve funkcije u stranci Zajedno. Kako je najavio, svi članovi Ekološkog ustanka napuštaju tu stranku.

Jovanović je za Novu izjavio da je Nebojša Zelenović bez obaveštenja napravio savez sa strankom SRCE Zdravka Ponoša, Demokratskom strankom i Rumunskom partijom, a da je čašu prelilo to što im je oteta stranica Ekološkog ustanka. Prema njegovim tvrdnjama, Fejsbuk stranicu Ekološkog ustanka preuzeo je bivši član Ekološkog ustanka i narodni poslanik Đorđe Miketić, kome je povereno da bude takozvani super-admin.

- On kontroliše šifru stranice. Njemu je palo na pamet da otme ono što smo krvavo stvarali i da onemogući meni i članovima Ekološkog ustanka da postavljamo objave na sopstvenoj stranici. Drugim rečima, mi smo isterani iz svoje kuće, tako da 80.000 pratilaca Ekološkog ustanka može da gleda objave isključivo stranke Zajedno - kaže Jovanović.

foto: Printscreen

On dodaje da su više puta razgovali sa Miketićem i Nebojšom Zelenovićem.

- Nažalost, oni smatraju da je to normalno, da se koriste tuđom intelektualnom svojinom. Ekološki ustanak - naziv, žig i logo je po rešenju Zavoda za intelektualnu svojinu vlasništvo Ekološkog ustanka. Više puta smo tražili da vratimo svoju stranicu i da nam se omogući da govorimo i postavljamo objave na svojoj stranici, to do sad nije bio slučaj. Zbog svega ovoga, dajem ostavku na sve funkcije u stranci Zajedno, jer ja sam pre svega aktivista i ne funkcionišem na taj način. Svi članovi Ekološkog ustanka izlaze iz stranke Zajedno - poručio je Jovanović.

Kurir.rs/ Nova