UŽIVO PREDSEDNIK Svakom penzioneru još po 20.000! Hteo sam prvo za parizer da se uhvatim, biće ogromno pojeftinjenje! I O IZBORIMA

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća danas javnosti o svim aktuelnim temama za državu.

Na početku obraćanja, Vučić je čestitao košarkašima Srbije pobedu koja je donela radost ne samo našem narodu nego i mnogima u regionu, a Boriši Simaniću, poželeo je brz oporavak rekavši da je država po njega poslala specijalni avion.

Već od srede, niže cene: Vučić poimence nabrajao niže cene za proizvode koje je doneo u korpi

Predsednik je u toku obraćanja doneo i korpu s osnovnim proizvodima koji će već od srede u samoposlugama imati niže cene, ali i žig koji će to garantovati i na koji naši građani treba da obrate pažnju.

Niže cene treba očekivati već od srede. Dogovor je i da trgovci rade sa negativnim maržama na pojedinim artiklima da bi ispratili akciju države. U resornom ministarstvu trovine su obećali da će se država pozabaviti i sa cenama dobavljača.

Na spisku namirnica i robe široke potrošnje kojima će biti smanjene cene nalazi se 13 grupa, i cilj je da se njihove cene svedu na najnižni nivo u Evropi.

Na listi artikala za sniženje su:

Mleko

Jogurt

Sir

Krompir

Pileće meso (trup)

Salama u omotu

Kafa

Čokolada

Hrana za bebe

Dečije pelene

Naime, danas oko podne postignut je dogovor između trgovaca, proizvođača i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine oko novih, nižih cena u radnjama. Cene životnih namirnica sada će biti umanjene, a kako bi se obuzdala i smanjila inflacija koja je u julu iznosila oko 12,5 odsto međugodišnje

Svakom penzioneru još po 20.000 dinara mimo povišice Predsednik je najavio povećanje penzija od 1. oktobra od 5,5 odsto, ali i isplatu svakom penzioneru u Srbiji po još 20.000 dinara, što će naročito obradovati penzionere s najmanjim penzijama. Svi penzioneri, njih oko 1,6 miliona dobiće jednokratnu pomoć od po 20.000 dinara, najavio je Vučič, nakon sastanka resornog Ministarstva i trgovaca. - Pomoć će dobiti između 25. novembra i 5. decembra i to po 20. 000 dinara svakom penzioneru, mimo najavljenog povećanja penzija - rekao je Vučić. Mimo jednokratne pomoći, slede dva povećanja penzija, prvo vanredno u ovoj godini i potom redovno od januara naredne godine. 5,5 odsto od 1. oktobra 2023. 14,6 odsto od 1. januara 2024. "Pozdravljam odluku da minimalna cena rada bude 402 evra, to je najviše u srpskoj istoriji" Vučić je rekao ima dobre vesti za građane, posebno kad je reč o stanju u budžetu te da se nada rastu od 2,5 odsto čime će biti smanjen javni dug što znači da ćemo biti neuporedivo bolji od EU i zemalja regiona. - Mi imamo dobro stanje, mnogo bolje nego što smo mislili, u budžetu. U prvom kvartalu mislimo da ćemo uspeti da dođemo do rasta BDP-a većeg od 2,5%, što nam omogućava na smanjenje javnog duga manjeg od 50-51%, što je za nas veoma značajno. - Pozdravljam odluku da minimalna cena rada bude 402 evra, to je najviše u srpskoj istoriji - naglasio je Vučić.

O zahtevu dela opozicije za izbore na svim nivoima

Predsednik je podsetio na ovonedeljna dešavanja u Skupštini Srbije, zaglušujuću buku, te zahtev dela opozicije za izbore na svim nivoima, Vučić je rekao da je razgovarao sa predstavnicima političkih partija vlasti i da tu postoji raspoloženje da se izađe u susret zahtevima bivšeg režima... A ako su oni uvereni u pobedu, tu ne bi trebalo da bude nekih problema ali tu ima tehničkih detalja, da sačekamo da prođe dijalog u Briselu, pa sednica SB UN u Njujorku, pa da napravimo sastanke s partijama na vlasti... pa ću u skladu sa tim doneti i odluku...

- Mislim da je to važno za demokratiju i da je to važna poruka našem stanovništvu da zahtevi i prava manjina moraju da se poštuju... - rekao je Vučić dodajući da čestita poslanicima Skupštine koji su izdržali neprimeren teror u Skupštini i uradili nešto dobro za naše građane, pogotovo zakon za lečenje naše dece i ja sam sve te zakone potpisao i na to sam naročito ponosan... - dodao je on.

"U četvrtak idemo u Brisel na dijalog, sad ću vam reći probleme"

Vučić je za četvrtak najavio odlazak u Brisel na dijalog jer smatra da se samo tako rešavaju problemi. Osvrnuo se i na jutrošnji upad kosovskih specijalaca u napuštenu fabriku Lola na KiM, te istakao podatak od 401 napada na Srbije, od čega je čak 15 na srpsku decu, 56 napada na crkve SPC, te otimanje pomoći iz kola Hitne pomoći kao i napad na zdravstvene radnike.

To su ukratko napadi na Srbe samo od dolaska Aljbina Kurtija na vlast. Četvorica Srba pušteni su iz pritvora da se brane sa slobode, ali mnogi nisu pa ih je nabrojao poimence.

- Spremio sam dosijea o isterivanju Srba iz prostorija zgrade u Bošnjačkoj mahali u Mitrovici, a to iseljavanje iz institucija Kurti će očigledno nastaviti... Priština namerava da uz upotrebu sile sprovede nezakonitu eksproprijaciju zemljišta - rekao je Vučić podsetivši i na blokadu srpskih proizvoda koja traje već tri meseca a koja ima katastrofalne posledice u našim bolnicama tamo - da vidimo kako našem narodu tamo da dostavimo lekove i potrošni materijal.

"Svakog dana režim Aljbina Kurtija se bavi samo maltretiranjem Srba!"

Naime, predsednik je istakao da u sredu ili četvrtak naša delagacija ide u Brisel na razgovor sa prištinskom delegacijom.

- To je naša obaveza, jer smatramo da je dijalog jedini način za rešavanje problema. A ti problemi se nagomilavaju. Dan nakon izjave Jensa Stoltenberga, albanski specijalci us upali u fabriju "Ivo Lola Ribar" i zapečatili je. To je stara fabrika i tu nema novog alata, niti bilo čega, ali su oni želeli da pokažu silu. Istovremeno, nastavili su hapšenja Srba za neka stara krivična dela - dodao je predsednik.

Vučić je istakao i da do sada imamo 15 napada na srpsku deci, kao i 15 pokušaja da se spreči funkcionisanje zdravstvenog sistema naše zemlje. Takođe, i 56 napada na verske objekte od dolaska na vlast Aljbina Kurtija.

- Ono što je važno je da smo mi pokazali dobru volju i razgovarali sa predstavnicima Srba da prihavte dijalog, ali ono oko čega nema nikakvog razgovora je da Sbri napuste svoja ognjišta - kategoričan je predsednik.

- Svakoga dana režim Aljbin aKurtija, verovatno i on lično, ne bave se ničim drugim osim maltretiranjem Srba. Postavlja se pitanje kako mi možemo da odgovorimo, trudimos e da naš odgvor bude umren.-

Čestitam košarkašima na pobedi i selektoru Pešiću Zahvalio se selektoru Pešiću, zahvalio se i Nikoli Jokiću na predstavljanju Srbije u NBA ligi, te odbojkašicama i Novaku Đokoviću na svim uspesima. - Pre svega, želeo bih da čestitam našim košarkašima na veličanstvenom uspehu, na rezultatu koji je obradovao naše građane i građane širom sveta. To je rezultat velikog i napornog rada naših ljudi. Želim da poželim brz oporavak Boriši Simaniću. Ono što smo mi mogli kao država, uradili smo. Dokazali smo da smo zemlja košarke. Svaka čast i selektoru i našim momcima. Oni su čudo! Hvala i Novaku Đokoviću i želim mu sreću na Ju Es Openu. Hvala i Nikoli Jokiću što nas je na lep način predstavljao, čestitam jošp jednom i odbojkašicama i odbojkašima - rekao je predsednik.

