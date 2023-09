EVO ZBOG ČEGA JE ŠEF NATO LUPIO ŠAMAR KURTIJEVOJ VLADI: Bivši direktor kosovske policije otkriva

Bivši direktor Kosovske policije Rašit Ćaljaj rekao je da međunarodna zajednica nikada do sada nije tražila da policija mora da ima dozvolu Kfora za akcije na severu, dodajući da je to sada učinio generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg zbog, kako navodi, nedostatka koordinacije Vlade Kosova sa saveznicima, prenosi Kosovo onlajn pisanje Ekonomije onlajn.

Ćaljaj ukazuje na to da su predstavnici NATO izrazili zabrinutost zbog situacije na severu i podseća da je bio u delegaciji Skupštine Kosova koja je posetila Parlamentarnu skupštinu Alijanse.

- Manje-više očekivali smo te stavove koje su na konferenciji za novinare izneli sekretar NATO i predsednica Kosova Vjosa Osmani. Tokom te posete, predstavnici NATO su izrazili brigu u vezi sa severom i ponovili da se dođe što pre do deeskalacije situacije. U tom duhu vidim i izjavu sekretara NATO, iako mi je čudno što je uslov i rad specijalnih jedinica policije na severu koordinacija sa Kforom. Ali, to je posledica neusklađenosti delovanja Vlade Kosova, MUP sa našim strateškim partnerima - kazao je on.

Ćaljaj je dodao da je Vlada Kosova napravila veliku grešku jer je preduzela akcije na severu bez koordinacije sa partnerima, posebno bez koordinacije sa SAD.

