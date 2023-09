SA TADAŠNJIM POLITIČKIM AŽDAJAMA NIJE IMAO ŠANSE! Damjanović: Bio je pre svega Jugosloven i mio čovek koji nije imao osobine vođe

Političke kontroverze tokom istorije često su umele da idu na štetu onih koji su vlast držali u svojim rukama. Sticajem okolnosti, vlastodršci bi zbog toga ponekad postajali tragične figure naše istorije – ili omraženi ili nikad prežaljeni, ili i jedno i drugo u isto vreme, zavisno od tabora opredeljenih "za" i "protiv". Bilo to njihovom odgovornošću ili spletom aktuelnih događanja, danas ih pamtimo kao ličnosti dramatičnih sudbina. Među njima bismo svakako mogli da navedemo i poslednjeg jugoslovenskog kralja. Petar II Karađorđević imao je za tako nešto mnogo preduslova: od porodičnih tragedija, okolnosti koje su ga zatekle do intriga i spletki zbog kojih je iznova padao u nemilost. Stavovi po tom pitanju i dalje su podeljeni, pa zaostavština kralja Petra II do danas nastavlja da izaziva interesovanje istoričara i laika.

Povodom sto godina od rođenja kralja Petra II Karađorđevića, u emisiji Puls Srbije gostovali su Nebojša Damnjanović i istoričar i Miloš Pavković, generalni sekretar Udruženja Kraljevina Srbija.

- O njemu se nedovoljno zna. On je pre Drugog svetskog rata dečak, dakle osobna u formiranju. U vreme rata on je nešto u Engleskoj, nešto ba bliskom istoku. Reteko se javlja. Posle rata on je u emigraciji koju je pratila famozna UDBA. I danas ne znamo neke momente, ali u svakom sluičaju jedna nedorečena ličnost kojoj ni vreme to nije dozvolilo - rekao je Damjanović.

Ocenio je da kralj nije imao kvalitete vođe:

- Vi kad njega gledate na slikama iz ranog doba i u kasnijem uzrastu, vi vidite da on likom i izrazom deluje kao jako prijatan i mio čovek. Uopšte ne liči na vođu. Čini mi se da on sa tadašnjim političkim ažadajama nije imao šanse. Njegov predak, vožd Karađorđe, to bi sigurno radio na potpuno drugi način dok se on se povijao pod snažnim uticajima jačih karaktera. On je uvek ostao Jugosloven. Ima tu jedna njegova srpska crta, ima on o tome svest, ali u prvom planu je Jugoslavija i on je pre sveg Jugosloven.

