"OSTAVIO JE SVOJU DOMOVINU, DVA BRATA MU POGINULA, ON DOŠAO KOD NAS" Damjanović: Bio je forenzičar POČETKOM 20. VEKA?! (VIDEO)

Danas je tačno 94 godine od smrti velikog prijatelja našeg naroda, doktora Rudolfa Arčibalda Rajsa.

On je bio državljanin Švajcarske, a poreklom Nemac, koji je još u mladosti ostvario izuzetnu naučničku i univerzitetsku karijeru. Sa 22 godine postao je doktor hemijskih nauka, zapaženi kriminolog i publicista, naučnik i profesor univerziteta.

Kod Srbije se obreo tokom Prvog svetskog rata, i ostao do smrti.

Na ovog velikog naučnika podsetio je gost "Pulsa Srbije" istoričar Nebojša Damnjanović.

- Na bitna pitanja nije ni lako odgovoriti. Prvo da počnemo od imena, on je već tu zametao tragove, pa se vrlo rado potpisivao sa Rodolf. To je čovek koji se odricao svog porekla. To je interesantno iz psihološkog ugla, izabrao je nas, a ostavio svoj narod. On je napustio nemačku kao mlad i prekinuo vezu sa rodbinom. Dva brata su mu poginula u Nemačkoj u ratu, a Arčibald je bio veliki protivnik nemačke. Protivnik svoje otadžbine - započeo je Damjanović, pa nastavio:

- Nije jasno zbog čega je napustio svoju domovinu, on je govorio kako mu duša osetljiva, kako je bio bolestan... Tu ima nekakva magla, ono što nećemo nikada saznati. On je čovek kod koga se zapaža izuzetna osećajnost, takođe je uvek radio za policiju, progonio kriminalce. Uveo je tu tehniku fotografisanja, prestupničkih dela, on je forenzičar, iako mi smatramo da je to moderno zanimanje.

