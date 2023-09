SNS JE SPREMNA ZA IZBORE: Miloš Vučević za Kurir: Nikada nismo bili od onih koji čuvaju fotelje po svaku cenu!

Predsednik Srpske napredne stranke i ministar odbrane Miloš Vučević u intervjuu za Kurir kaže da partija koju vodi nikada nije bežala od izbora, te da opozicija može da ih dobije kad god hoće. On najavljuje da je SNS spreman da razgovara o zahtevima i pitanjima koja stižu sa opozicione strane, iako je za njega pokušaj opstrukcije rada Skupštine Srbije bio "najbednije pokazivanje političke nemoći i bezidejnosti". Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji i predstojećim sastancima u Briselu, Vučević je ocenio da se teško mogu dati optimistične procene dokle god je Aljbin Kurti glavni politički faktor Prištine.

S obzirom na dešavanja u parlamentu i opstrukciju rada koju je deo opozicije pokušao da izvede, ima li SNS razloga da bude zadovoljniji ili zabrinutiji u susret predstojećim izborima?

- Nismo uplašeni od izbora, oni nas uvek inspirišu i mobilišu, ali smo svesni i težine izbora i izborne kampanje. Stranka koja želi da pobedi zna koliko je to teško i koliko rada zahteva. Srpska napredna stranka nikada nije bila zabrinuta pred izbore, i mi smo u svakom momentu spremni da izađemo na njih, da čujemo šta narod kaže. Takođe, nikada se nismo bavili "drugima", već smo se trudili da stignemo do svakog domaćinstva u Srbiji i da predstavimo naš program, naše planove za budućnost Srbije. Što se tiče onih sramotnih scena u parlamentu, pa to je najbednije pokazivanje političke nemoći i bezidejnosti restlova stranaka bivšeg režima. Ja sam ponosan na moje kolege i sve predstavnike skupštinske većine koji nisu odgovarali na provokacije i time pokazali poštovanje prema narodu koji je za nas glasao. Ne mogu ni da zamislim kako im je bilo dok su oko njih urlali, trubili, vređali, skakali po skupštinskim klupama... A da vas podsetim da su se u Skupštini u tom momentu usvajali zakoni važni za bolji život građana Srbije.

Deo opozicije izašao je sa inicijativom da se što skorije raspišu vanredni parlamentarni izbori. Kako razmišljate u ovom trenutku kao predsednik SNS, stranke koja će odlučivati o terminima i nivoima izbora?

- Mislite na one koji u parlament donose omču za vešanje, valjda da pokažu kako bi se oni obračunali s političkim neistomišljenicima, i javno pozivaju na ubistvo predsednika Srbije? Za razliku od onih kojima je demokratija motke i nasilje, mi smo spremni da razgovaramo o zahtevima i pitanjima delova bivšeg režima koji sebe nazivaju opozicijom. Što se tiče SNS, izbore mogu da dobiju kad god hoće. Nikada nismo bili od onih koji čuvaju fotelje po svaku cenu, kao što je svojevremeno radio Bojan Pajtić u Vojvodini, s podrškom od jedva pet odsto nije dao vlast. Ni Dragan Đilas u Beogradu nije bio ništa bolji. Dakle, kao što je već poznato, razgovaraće se o zahtevu za vanredne parlamentarne izbore i s koalicionim partnerima i s predsednikom Republike. On je najavio da će ti razgovori biti kada se vrati sa sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Jeste li spremni da udovoljite zahtevima opozicije i kako ste ih razumeli?

- Nismo mi tu da bilo kome s političke scene udovoljavamo, već da radimo u interesu naroda koji nas je birao. Ponoviću reči predsednika Vučića - za demokratiju u Srbiji je važno da se pokaže da se poštuje volja bivšeg režima i onih koji nisu u vlasti, da je to dobra poruka stanovništvu da znaju da kod ove vlasti prava manjina moraju da se poštuju.

Gotovo niko ne veruje da će se ići samo na parlamentarne izbore, pa se procenjuje da je decembar previše blizu da bi se u tom terminu organizovali i lokalni i pokrajinski izbori. Kakve su vaše procene?

- Ne bavim se procenama, a uskoro i neće biti potrebe za to pošto će se znati da li će i kada će biti raspisani izbori.

Možete li da nam rešite najveću neizvesnost, a to je kada će biti beogradski izbori?

- To je jedna od tema koju Šolakovi mediji namerno pumpaju.

Ali postoje procene pojedinih analitičara da je Beograd teren na kojem vlast može biti ozbiljno izazvana, opozicija bi dodala i sigurno pobeđena. Koliko verujete tim prognozama?

- Istraživanja koja sam video pokazuju nešto drugo, ali nemamo problem s tim da procenjuje ko šta hoće. Setite se koji to put oni pobeđuju u poslednjih 12 godina i koliko su puta do sada na izborima deklasirali SNS? Nijednom. Neki ne mogu ni da prebace sniženi cenzus od tri odsto. A svaki put su to ozbiljno procenjivali. Toliko o njihovim procenama.

Šta očekujete od nastavka dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou u Briselu? Verujete li da se neki pomak može napraviti i šta je za njega potrebno?

- Za nas je dijalog jedini način za rešavanje problema. Teška je situacija jer režim Aljbina Kurtija ne preza ni od čega da pokaže silu, nastavljaju se hapšenja Srba po nekim starim optužnicama, imali smo 15 napada na srpsku decu, isto toliko pokušaja da se spreči funkcionisanje zdravstvenog sistema zemlje, nebrojeno napada na verske objekte... Blokada srpskih proizvoda traje već tri meseca, pokušavamo na razne načine da ne dođe do nestašice lekova. Mi u jednoj tako teškoj atmosferi i dalje pokazujemo dobru volju i pokušavamo da nastavimo dijalog. I što je najvažnije - da sačuvamo mir. Zadatak Srbije je da sačuva srpsku zajednicu i crkve na Kosovu i Metohiji, jer kada postoje oni, postoji i Srbija.

Predsednik Vučić je rekao da je veoma zabrinut zbog situacije na severu KiM i onoga što sledi, te da je na delu okupacija Aljbina Kurtija, a i vi ste delili tu zabrinutost. Šta naš narod s KiM može da očekuje u narednom periodu? Dokle vlast u Prištini može da ide?

- Teško da neko može dati optimistične procene dokle god je Kurti tu gde jeste. Svakoga dana režim Aljbina Kurtija se bavi samo i jedino maltretiranjem Srba i čini sve da im oteža život. U osnovi Kurtijeve politike je etnički očišćeno Kosovo od Srba i on pokušava to da ostvari pomoću raznih alata, pritisaka, ugrožavanja života Srba. Kurti neće stati. Bojim se da će doći do dalje eskalacije na terenu, jer ne vidim ni promil volje kod njegovih saradnika i njega da odustanu od svojih ciljeva. Mi nećemo dozvoliti da Srbi napuste svoja vekovna ognjišta. Činimo sve da im pomognemo, da ih ohrabrimo i ojačamo. Naredni dani i nedelje će biti teški. Predsednik Vučić posle Brisela putuje na sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nadam se da će se objektivno sagledati ko proizvodi nemire i sukobe na Kosovu i Metohiji, a ko u tome ne učestvuje. Srbija nije ni provokator, niti joj je u interesu da se stalno proizvode sukobi, već je čvrsto na braniku međunarodnog prava i Povelje UN.

Očekujemo skok na listi najmoćnijih armija sveta Stiže nam nekoliko stotina dronova-kamikaza Koliko ste kao ministar odbrane zadovoljni dinamikom unapređenja naših odbrambenih snaga? Šta su trenutni prioriteti? - Vojska Srbije nikada nije bila bolje opremljena, niti su ikada bila veća primanja naših oficira i vojnika. Videli ste koliku je pažnju u regionu izazvala lista za 2023. godinu koju je objavio Global fajerpauer, koji rangira nacionalne vojske. Na toj listi Srbija je bolje pozicionirana od svih zemalja nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, a po tom istom indeksu Hrvatska je pre tri godine bila jača on nas. Za nas je to bilo očekivano, jer je to rezultat desetogodišnje politike ulaganja u našu vojsku, snaženja i reformi našeg odbrambenog sistema, i sledeće godine očekujemo da ćemo imati još veći skok na toj listi. U kojoj meri je rat u Ukrajini poremetio planove za nabavku naoružanja i sredstava za našu vojsku? Kako smo se adaptirali na nove okolnosti? - Zamislite da smo uspeli da dobijemo sve ono što smo kupili, a što nam zbog ovih novih geopolitičkih okolnosti nije isporučeno, da nam je stiglo sve ono uz Rusije i Kine što je trebalo da nam stigne, koliki bismo skok imali na listi Global fajerpauera. Oslanjamo se na sopstvenu proizvodnju, na našu namensku industriju - 300 miliona evra ide za opremu i naoružanje kroz namensku industriju. Sa svetskog tržišta stižu prve isporuke dronova-kamikaza, nekoliko stotina, i time se drastično menjaju sposobnosti u odbrani države. Ali najveća snaga su naši ljudi, mlade snage koje nam dolaze, a neke od njih ste juče mogli da vidite na veličanstvenoj svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije.

