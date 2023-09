MINISTAR TRGOVINE NA SASTANKU U PODGORICI: Momirović: Razmena sa Crnom Gorom raste! Evo koja su TRI PROJEKTA najvažnija!

Ministar trgovine Srbije Tomislav Momirović izjavio je u Podgorici da su ekonomije Srbije i Crne Gore kompatibilne, kao i putna, turistička i sva druga infrastruktura, zbog čega je zajednički interes da se dve zemlje dodatno povežu kako bi se ostvario prosperitet.

- Važno je da naša trgovinska razmena raste, u ovoj godini ona je veća za 17 odsto nego u istom periodu prošle godine - istakao je ministar Momirović posle bilateralnog sastanka sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore Goranom Đurovićem.

On je dodao da je na sastanku otvorio i nekoliko novih tema koje se tiču povezivanja privreda dve zemlje, kao i da je informisao ministra Đurovića o projektima koji se izvode za povezivanje dve zemlje i naglasio da su tri najvažnija: autoput Beograd - Podgorica - Bar, pruga Beograd - Bar i Luka Bar, saopštilo je ministarstvo.

- U prethodnim godinama završili smo 130 kilometara autoputa ka Crnoj Gori, za nepunih šest meseci završićemo još 20 kolometara do Požege i očekujem da ćemo u 2027. godini završiti autoput do Novog Pazara i tako biti na korak bliže do Crne Gore. To je jako značajno za nas jer bi olakšali našoj privredi da se što jednostavnije izvozi ali i uvozi iz Crne Gore - naglasio je Momirović.

Podsetio je i da je rekonstruisan deo pruge Beograd - Bar, od od Beograda do Valjeva, te da je namera da se ta saobraćajnica u celini rekonstruiše.

Momirović je podvukao da zbog rata na istoku Evrope Crno more gubi značaj za transport i da luka Bar u Crnoj Gori dobija na atraktivnosti.

- U ekonomskom smislu, ovi projekti značajni su za Srbiju i Crnu Goru i njihovom realizacijom obe zemlje bi puno dobile. Uveren sam da ćemo u narednom periodu zajedničkim snagama realizovati ove projekte, podići atraktivnost naših industrijskih kapaciteta i značajno pospešiti ekonomski rast - zaključio je Momirović.

