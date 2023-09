SRAMOTA JE ŠTO POLITIZUJU NESREĆU, JA I SAD NE ZNAM KO JE TAJ VOŠTINIĆ: Vozač Nemanja za Kurir: Kriv sam jedino što sam malo popio

Nemanja Nj. (prezime poznato redakciji) iz Novog Sada, koji je upravljao vozilom koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći u kojoj je u Kraljevu oboren biciklista, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta, za Kurir tvrdi da iza nesreće ne stoji nikakva politička pozadina već isključivo nesrećan događaj, te da nije ni znao ko upravlja biciklom, a i da i dalje ne zna o kom čoveku je reč. On priznaje da mu je "verovatno ostalo alkohola u organizmu još od momačke večeri", te da je to njegova jedina krivica zbog koje će snositi posledice.

- Mi smo iz Novog Sada krenuli na momačko veče u suboru ujutru. Bili smo na jezeru Perućac, a sutradan smo kod drugarovog oca svratili u Kraljevo gde smo bili ceo dan na ručku i predveče smo svi zajedno krenuli za Novi Sad sa dva automobila. U mom automobilu je bilo još troje ljudi. Drugar iz Kraljeva nam je rekao da stanemo na "Knez Petrol" da sipamo gorivo jer on ima karticu pogodnosti, pa smo ga poslušali i krenuli ka tamo iako nam je bila u suprotnom smeru. Kretali smo se u pravcu pumpe kada smo naišli na biciklistu koji se kretao maltene sredinom puta. Ja sam ga zaobišao kolima, čak sam mu i svirao kako bi se pomerio ili barem znao da neko ide jer su tu samo dve trake i nisam imao puno mesta da ga zaobiđem. Nakon toga sam naišao na kružni tok i okrenuo se da bi se vratio do pumpe, a taman na tom proširenju za pumpu on je odjednom preko pune linije skrenuo ka nama i udario u stranu moj auto, što se i vidi na kolima - priča Nemanja Nj. za Kurir.

Dodaje da je pokušao da naglo ukoči, ali da nije stigao da dovoljno brzo odreaguje.

- Odmah sam ostavio auto tu, izašli smo iz kola, pitali ga da li je dobro ali on, iako je bio svestan, nije hteo da komunicira sa nama i mi smo pozvali hitnu i policiju i ostali svi na licu mesta, sačekali uviđajnu ekipu i hitnu. Hitna ga je odvezla a ja sam ostao sa tužiocem još na licu mesta. Ostalo mi je alkohola u organizmu još od momačke večeri verovatno, što priznajem da jeste moja krivica i za to sam i dobio odmah isključenje iz saobraćaja i vodiće se dalje postupak, ali je onda usledilo sve ovo, cela ova politička priča. Mene je patrola odvezla u hitnu na utvrđivanje količine alkohola u krvi gde je već počela da se okuplja neka grupa ljudi ispred i od tog trenutka sam se osećao ugroženo jer ne vidim razlog za tako nešto. Kasnije smo i putem medija videli kako se sve komentariše. Ni meni ni mojoj porodici nije svejedno zbog svega što se priča i kako se sve ovo predstavlja. Ni sada ne znam o kome se tačno radi iako se plasira neka politička priča, ali niti sam imao nameru niti išta loše u svemu ovome. Pa, mi smo i pozvali i policiju i hitnu pomoć, ostali na licu mesta, hteli da mu pomognemo, a i na mojim kolima se lepo vidi da se bicikl u moj auto zakucao - konstatovao je Nemanja Nj.

Podsetimo, Predrag Voštinić iz Lokalnog fronta povređen je sinoć u Kraljevu kada ga je sa bicikla, kako tvrdi, oborio vozač automobila s novosadskim tablicama. On je zadobio povrede ruke i glave i ostao je na posmatranju tokom noći u kraljevačkoj bolnici. Kako je za N1 ispričao Vladan Slavković, takođe iz Lokalnog fronta, Voštinića je sa puta, preko bankine pokušao da izgura vozač automobila na izlazu iz Kraljeva ka Mrčajevcima, nakon čega su se, kako je rekao, okrenuli na kružnom toku kod Tempa i krenuli ponovo ka njemu. Dodao je i da su napadače slikali i da ih je policija privela.

- Usporili su kad su naišli pored njega i počeli da mu dobacuju. On ih je ignorisao. Onda su pokušali da ga izguraju, ali nisu uspeli. Zatim su se okrenuli na kružnom toku, a bila su dva auta. Peđa je pokušao da pobegne na drugu stranu i ode ka Tempu, ali su ga stigli i udarili u biciklu - ispričao je Voštinićev kolega koji tvrdi da je nakon toga Voštinić preleteo, udario u šoferšajbnu auta i pao.

