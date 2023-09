RASIM LJAJIĆ POSETIO OCA SVOG POGINULOG SARADNIKA BRANKA GOGIĆA: Potreslo me kad je rekao: "Živim, ali ovo nije život"!

Bivši potpredsednik Vlade Srbije i lider SDPS, Rasim Ljajić, posetio je danas Milivoja Gogića, oca svog nekadašnjeg najbližeg saradnika i prijatelja Branka Gogića koji je 10. aprila prošle godine poginuo u teškoj nesreći na auto-putu kod Ražnja.

Ova poseta, kako nam je Ljajić rekao, bila je potresna, kao i svaka prethodna.

- Praktikujemo redovno da ga obiđemo, brinemo koliko god možemo o njemu, pogotovo imajući u vidu da je on i bolestan čovek. Zakazujemo kontrole kod lekara i za sve što treba uvek smo tu za njega i uvek ćemo biti. On je doživeo nešto najgore što može roditelju da se desi, da dete ode pre njega, a posebno imajući u vidu da je bila iznenadna smrt. Najviše sam potresen ostao nakon jedne rečenice koju je izgovorio: "Živim, ali ovo nije život..." Baš sam teško to podneo... - potreseno nam je ispričao Ljajić.

Ponovio je pak da Milivoje uvek može da računa na njega šta god da mu je potrebno.

Ljajić je Gogića posetio zajedno sa generalnim sekretarom SDPS Urošem Kandićem, te su proveli nekoliko sati u selu Binovac kod Smedereva.

Podsetimo, do saobraćajne nesreće je došlo 10. aprila 2022. na auto-putu kod Ražnja, u smeru ka Nišu, kada je škoda superb kvatro, kojom je upravljao Gogić, sletela s kolovoza, prošla kroz zaštitnu ogradu i prevrnula se kraj puta. Gogić je ostao na mestu mrtav, dok je Ljajić s teškim povredama prebačen prvo u KC Niš, a dva dana kasnije, nakon stabilizacije stanja, na zahtev porodice, u Klinički centar Srbije. Ljajić je čudom preživeo udes u kojem je zadobio prelom tri rebra i povredu pršljenova.

