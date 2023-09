"OVIM JE OPOZICIJA DOKAZALA DA NE VERUJE U ONO ŠTO PLASIRA GRAĐANIMA" Matić: Poređenje vlasti 90-ih i danas, ŠOKANTNA RAZLIKA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je pročitao pismo koje je dobio, gde opozicija zahteva izbore u roku od četiri meseca, i da će pripadnicima bivšeg režima odgovoriti do kraja meseca.

Predsednik Aleksandar Vučić juče je pročitao pismo, u kojem opozicija zahteva izbore, a kao rok su dali četiri meseca.

Rekao je da će pripadnicima bivšeg režima odgovor dati do kraja meseca.

Vučić je dodao da će stranke opozicije dobiti odgovarajuć odgovor, ali i da ne zna šta su do sada čekali, i zašto to nisu odmah tražili.

Gost jutarnjeg programa koji je pričao o šansama opozicije na predstojećim izborima je Marko Matić, Centar za odgovorne medije.

Prvo je istakao momenat ekonomije, pa je rekao da bi joj u prilog išlo da se izbori objedine:

- Spajanje izbora je ekonomično i jeftinije. Ako bismo išli u decembru na izbore, pa ponovo iduće godine, to bi građane koštalo duplo više, to ne bi bila dobra poruka u smislu odgovornog ponašanja. Opozicija nije bila jasna oko zahteva, da li žele u decembru da se održe izbori ili da se raspišu. S druge strane, vlast je u dilemi, da li da ide ekonomičnije kako bi ispoštovala interes građana do kraja ili pak da ide na održavanje neke vrste minimalne kohezije, da ne idemo dalje u rascep ili svađe makar oko datuma. Bilo bi dobro da se postigne saglasnost oko datuma održavanja izbora.

Prisutni su raskoli u opoziciji u pređašnjem periodu, a sve se to dešava u jeku priče o izborima, pa je Matić odgonetnuo kako to utiče na biračko telo:

- To ruši ključnu mantru opozicije koju pokušava da nametne u ovom periodu, a to je da postoji nasušna potreba da se opozicija ujedini kao krajem devedesetih godina, koliko god da je heterogena, jer je Srbija u nekoj vrsti vanrednog stanja jer naspram sebe ima autokratski režim koji klizi ka diktaturi. Tako su oni pokušali da predstave, da ubede građane. Dakle, sama činjenica da u opoziciji postoji ta vrsta stalnog razdvajanja, u poslednje vreme imali smo cepanje dviju značajnijih stranki u opoziciji. Obe su parlamentarne, a sama ta činjenica govori da ni oni ne veruju u mantru koju plasiraju građanima Srbije.

Matić tvrdi da trenutna vlast nema dodirnih tačaka sa onom iz devedesetih, te je uporedio primerom reakcija građana na nezadovoljstvo:

- Međutim, Srbija nije u vanrednom stanju, građani Srbije nemaju osećaj da ih vodi vlast koja bi mogla da podseti na onu iz devedesetih i to vidite iz dinamike protesta koje smo imali. Devedesetih godina kada su bili protesti protiv Miloševića, ljudi su izlazili na demonstracije svaki dan i to dva meseca, po zimi, snegu, pritiskom policije... Pod veoma teškim okolnostima, građani su osećali nezadovoljstvo takvog inteziteta da su morali svaki dan da izlaze. Nakon masakra u Ribnikaru i Mladenovcu građani su osetili nezadovoljstvo i potrebu da ga iskažu. Međutim, to je bilo takvog inteziteta da su oni odlučili da šetaju samo petkom i subotom. To je trajalo dok nije krenula sezona letnjih odmora.

