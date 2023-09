NE PITAJU ŠTA KOŠTA: Priština potrošila milione evra na odbranu pripadnika zločinačke organizacije OVK!

Priština je do sada izdvojila 5.485.800 evra za odbranu bivših pripadnika OVK koji se nalaze u Hagu na suđenju za ratne zločine. priština sprema dodatnu finansijsku podršku osuđenicima i ukupan iznos će preći sedam miliona evra.

Prema ovim podacima, najviše novca dobili su advokati Jakupa Krasnićija, 1.100.000 evra, dok su advokati Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija dobili su po 880.000 evra, dok je na odbranu Hašima Tačija do sada utrošeno 821.820 evra.

Za Pjetra Šalju potrošeno je 675.000 evra, Saljiha Mustafu 484.000 evra, dok je Hisni Gucati koštao Prištinu 363.000 evra. Nasim Haradinaj je na poslednjem mestu, za njegovu odbranu isplaćeno je 282.000 evra.

Danijela Vujičić, poslanica SNS sa KiM i koordinator Upravljačkog tima za uspostavljanje Zajednice srpskih opština, komentarisala je ove podatke.

- Veličanjem terorističke organizacije OVK jasno je da Priština nije i ne planira da raščistiti sa prošlošću, prizna zločine i na adekvatan način kazni one koji su činili strašne zločine nad Srbima. Međutim, nema tih para koje mogu izbrisati srpsku krv i patnju, koje će izbrisati trag krvave benkice pronađene u Klečki. Ta lažna tvorevina koja glumi državu nastala je na zločinima i zato sada brane svoje zločince. Veliki je ulog njihov pokušaj prikrivanja šiptarskih krvoloka, ali ako postoji pravda, ovo neće proći. Ne mere se srpske žrtve brojem nula njihovih novčanica - rekla je.

Sa njom je saglasan i advokat Svetozar Vujačić.

- Zaista se nadam da im ovi silni milioni neće pomoći u zataškavanju istine. Lažna država nema ni jedan jedini evro koji je legalan, tamo ne radi ništa, tamo nema nijedne fabrike, već samo droga i oružje. Kako do sada ide slučaj u Hagu i kako stvari stoje, mislim da oni nemaju šanse da budu oslobođeni. Džabe i pare i lobisti i to što Klinton ima spomenik u Prištini, sve to mora da padne u vodu. Elementarna logika na to upućuje - zaključio je Vujačić.

