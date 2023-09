"HOĆEŠ DA MI ZAVALIŠ ŠAMARČINU?" Lutovac i Jovanov u SKANDALOZNOM okršaju na RTS, sevale uvrede i PRETNJE: Hoću ako bude potrebno!

Žestoka rasprava izbila je između predsednika DS Zorana Lutovca i šefa poslaničke grupe SNS Milenka Jovanova tokom jutarnjeg gostovanja na RTS. Celo gostovanje prošlo je u tonu mučnog prepucavanja dvojice poslanika, kao i provokacija u stilu: "Hoćeš da mi zavališ šamarčinu?"

Povod za razgovor bio je zahtev koji je opozicija predala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora. Predsednik je odgovorio da će im proslediti odgovor do kraja meseca.

Na startu emisije, Lutovac je objasnio da je zahtev opozicije da se raspišu odvojeni izbori.

- Mi tražimo i ne odustajemo od toga da izbori u Srbiji treba da budu razdvojeni. Tražimo parlamentarne izbore iz jednog ključnog razloga, zato što nisu ispunjeni zahtevi građana koji protestuju. Da su ti zahtevi ispunjeni, mi ne bismo tražili. Videli bismo da postoji odgovor vlasti, videli bismo da se uvažava mišljenje građana i onda bismo nastavili da vodimo politički život i borbu u parlamentu i van parlamenta na drugi način. Ali zahtev za parlamentarnim izborima je pre svega posledica činjenice da su ignorisani zahtevi ljudi koji protestuju. To je ključni razlog, s obzirom da je predsednik Vučić rekao da onog trenutka kada mi uputimo zahtev da će istog trenutka raspisati izbore, mi to i očekujemo. Ne do kraja meseca, nego odmah što pre. Ne mora odmah to da učini ali je odmah mogao da kaže evo tražio sam to od njih, oni su to uputili, ja ću to učiniti. Ne mora istog trenutka ali tog trenutka da kaže da će to učiniti - kaže Lutovac.

Jovanov je odgovorio da su tvrdnje Lutovca netačne:

- I kaže se u prvoj rečenici, mi predstavnici parlamentarnih stranaka, organizatori protesta "Srbija protiv nasilja", zahtevamo raspisivanje parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. godine. Nigde dalje u tekstu ne piše da oni traže da se izbori održe do kraja godine. Oni su tražili raspisivanje izbora do kraja godine - kaže Jovanov.

foto: Printscreen RTS

"Politički parazit, ližete vuvuzele"

Zatim je usledila žestoka rasprava dvojice poslanika i "gađanje" uvredama.

Prema navodima Milenka Jovanova, Lutovac je prvi pretio građanskom neposlušnošću, pobunom, štrajkovima i blokadama institucija ako se raspišu izbori, da bi, kada je potpisao deklaraciju o zajedničkom delovanju sa Nebojšom Zelenovićem i Čobanom, ipak tražio izbore.

- Kao svaki parazit našao je kome će da se nakači. Politički parazit koji ne može da pređe cenzus u svojoj kući, našao je koaliciju sa kojoj misli da može i onda je promenio priču. Pošto misli da će preći cenzus sa njima, one je potpisao deklaraciju i sad odjednom hoće izbore - kaže Milenko.

Lutovac ga je prekinuo:

- Obuzdaj se sa tim izrazima!

Milenko je odgovorio:

- Nervozan je malo, hoćeš da mi zavališ šamarčinu?!

Lutovac:

- Hoću ako bude potrebno! Oni ne žele da ispune zahteve, ispunićemo ih mi. Institucionalno, građanska neposlušnost ne podrazumeva nasilje... Mi tražimo podršku da mi ispunimo te zahteve. Mi tražimo slobodne i poštene izbore, ne ono što su do sada radili. Pritisci, ucene... To su krivična dela. Umesto da ispune zahteve, oni su tražili izgovore. Oni ne žele da ih ispune. A mi ćemo ih ispuniti, institucionalno i nenasilno. Građanska neposlušnost podrazumeva kontrolu onih koji vrše vlast. Mi tražimo slobodne i poštene izbore, a ne ovo što su do sada radili - kaže Lutovac.

Podsetio je Jovanova na njegove ranije izjave da je cilj "obaranje vlasti Aleksandra Vučića da bi se spasila Srbija", nakon čega je usledila i nova rasprava.

- Kada imate čoveka koji za 15 dana menja mišljenje, kako ćete znati da ga opet neće promeniti za 15 dana?! - kaže Jovanov.

Lutovac upada:

- To nije promena mišljenja!

Jovanov:

- A što mi upadate u reč?! Što ste nepristojni?! Oćete da mi zavalite šamarčinu, upadate mi u reč, uzmite vode...

Zatim je raspalio:

- Lutovac je rekao da će mi zavaliti šamarčinu ako bude bilo potrebe! Ovde u vašem studiju!

Lutovac:

- A vi volite?!

Jovanov:

- Eto vidite! Zato što se meni obraćate. A sada do kraja emisije nećete završiti nijednu rečenicu.

Lutovac:

- To ste naučili u naprednjačkoj akademiji?

Jovanov:

- To sam naučio od vas! Kaže da ga brine demokratija, a izbacio iz svoje stranke, 29. septembra 2020. godine, izbacio 53 člana stranke na telefonskoj sednici predsedništva stranke. Na telefonskoj sednici 53 čoveka, rekao, kaže, potpredsednik demokratske stranke Igor Šolak, 53 člana demokratske stranke, jer su podržali i glasali za novoizabrano rukovodstvo. Ovaj čovek bi terao ljude na Golgotu i streljao, kada bi imao vlast u ruci. Ovaj čovek, pogledajte to lice. To je lice onih masovnih ubica, onih komunističkih. To što tamo svi ližete vuvuzelu, to govori o vašim higijenskim navikama!

Voditeljka je pokušala da ubedi narodne poslanike da se smire, kako bi se razgovor nastavio.

Jovanov nije prekinuo sa provokacijama, tražeći od Lutovca da mu zavali šamarčinu.

- Evo, skinuo sam naočare, da ne bude da ste udarili čoveka sa naočarima!

Lutovac je zahtevao Hitnu pomoć, jer "Jovanovu nije dobro".

Celo izlaganje Lutovca Jovanov je prekidao sa upadicama: "prestanite sa pretnjama, zavaliti šamarčinu", a do kraja emisije nastavljeno je u istom stilu.

