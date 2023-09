BEOGRADSKI IZBORI SVE IZVESNIJI: Koje su šanse opozicionih partija u trci za glavni grad? Evo šta procenuju analitičari

Srbiju, sve je izvesnije, u narednim mesecima, pored lokalnih, pokrajinskih i vanrednih parlamentarnih izbora, čekaju i beogradski, na kojima najviše insistira deo opozicije koji nedeljama unazad organizuje proteste u glavnom gradu. Dok im iz redova vlasti poručuju da će im zahtevi biti ispunjeni, analitičari procenjuju da opozicione partije teško mogu i da dobace do rezultata s poslednjih beogradskih izbora, a kamoli da taj rezultat preskoče.

Spremni

Naime, odbornici opozicionih grupa u Skupštini grada Beograda zatražili su raspisivanje beogradskih i parlamentarnih izbora, kao i ostavku gradonačelnika Aleksandra Šapića.

- Tražimo da se izbori održe do kraja godine. U tom slučaju se izbori raspisuju u oktobru. Imate tri meseca kampanju i u decembru bi se održali izbori - rekla je za N1 odbornica SSP Mila Popović.

A da će najverovatnije biti i beogradskih izbora, nagovestio je juče ministar odbrane i predsednik SNS Miloš Vučević.

foto: Instagram/milosvucevic

- Spremni smo da pričamo o svim izborima, i lokalnim i pokrajinskim, i beogradskim... Sve može biti deo paketa. Tehničko je pitanje da li će to biti decembar, januar, februar... Kada je u pitanju raspisivanje, to je sada pravna tehnika, moguće je raspisati, ako bude dogovora. Ako mene pitate, uvek je dobro vreme za izbore - istakao je on na TV Prva.

I gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić poručio je da je za izbore uvek spreman, te dodao da prevremene izbore uvek nameću okolnosti i da, ukoliko bude bilo potrebe za prevremenim izborima, oni će se desiti kako na nivou republike, tako i u gradu.

Iako deo opozicije insistira na beogradskim izborima verujući da može da ponovi, pa čak i preskoči prethodni rezultat, sociolog Vladimir Vuletić ne veruje da bi tako i moglo da bude.

- Pretpostavljam da oni misle da mogu najbolje moguće da prođu, uzdaju se u to kako su prošli na prethodnim beogradskim izborima te da će i sada biti relativno blizu toga, da čitava opozicija zajedno dobije mandat više u odnosu na vladajuću koaliciju. Ali, treba videti drugu stvar, da to ne znači da bi, kada bi se ponovili rezultati, to bila ista kombinatorika, s obzirom na razlike koje postoje između različitih političkih opcija u opoziciji, gde su razlike veće nego ranije. Ko zna kakve bi se sve kombinacije pravile. Nisu to dve sučeljene stranke, pa koja će pobediti - ukazuje Vuletić za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić

Dodaje da bi se nakon izbora tek videlo kako bi stvari izgledale što se tiče dogovora među predstavnicima opozicije.

- Jednostavno, računica koja kaže da bi se sada ponovilo ono s prethodnih izbora uopšte nije izvesna. Lično mislim da je, pre svega, besmisleno da se bez velike i preke potrebe organizuju vanredni izbori, ali ako se ipak tako dogovore političke stranke, i to je u redu, samo što nisam siguran da li baš to svima iz opozicije odgovara ili samo pokušavaju da ožive neku političku dinamiku - zaključuje Vuletić.

Dodatna energija

Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović ističe da je Vučić i ranije raspisivao izbore iako nije bilo potrebe.

foto: Kineska medijska grupa

- Vučić je tri puta raspisivao vanredne parlamentarne izbore kada nije bilo te vrste političke potrebe. On voli izbore iz različitih razloga. Na kraju krajeva, na njima pobeđuje - rekao je Vukadinović za RTS.

Vladimir Pejić, direktor agencije "Faktor plus", saglasan je s Vukadinovićem.

- Vučić ne samo da voli izbore nego su mu i rezultati dali za pravo. On kroz izbore kao da dobije dodatnu energiju, a rezultati izbora su za njega dodatno gorivo u radu. Kada on čika opoziciju da izabere datum za izbore, to njegovo samopouzdanje ima uporišta - kazao je.

Ovako je bilo prošle godine Odnos snaga Na prethodnim beogradskim izborima, koji su održani 2022. godine, najveći broj glasova osvojila je koalicija koju predvodi SNS, 38,02 odsto, što joj je donelo 48 odborničkih mandata, dok je lista Ujedinjeni za pobedu Beograda dobila 21,32 odsto, to jest 26 mesta u gradskom parlamentu. Koalicija Moramo osvojila je 10,81 odsto - 13 odbornika.

I. Žigić