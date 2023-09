KETRIN EŠTON: Bez dijaloga sa Beogradom, Priština se ne može nadati svetloj budućnosti!

Bivša visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove Ketrin Ešton rekla je da dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio lak, ali da je implementirati postignute sporazume uvek bilo izazovnije i dodala da se nada da će u narednim mesecima videti napredak u tom procesu.

- Važno je da sve zemlje regiona postanu članice EU, govorim kao neko čija je zemlja izašla iz EU, ali iz mog iskustva mogu da kažem da je važno da Kosovo i druge države postanu deo EU. To je najbolji način za ekonomski progres i za stabilnost. Ja verujem u to i nastaviću da verujem u to - rekla je Ešton na konferenciji Balkans grupe "Dijalog sa Srbijom: pouke iz prošlosti za budućnost procesa" u Prištini.

Smatra da je implementacija sporazuma važna, i da će ona poboljšati život žiteljima KiM, kao i Srbije.

- To ne pripada meni, to pripada vama i Srbiji, vi ste bili ti koji su vodili dijalog. Kada sam pisala knjigu pokušala sam da objasnim da smo mi bili tu da pomognemo i podržimo, ali da su najveći posao odradili ljudi na sastancima sa Kosova i Srbije i mnogi zvaničnici koji su vredno radili na tehničkim detaljima i stvarima koje su potrebne da se dese - kazala je.

Prištinske institucije moraju da poštuju i ozbiljno shvate dijalog sa Beogradom ako žele da idu napred.

- Da bi se uradilo nešto veliko i hrabro za to je potrebno da se bude odlučan, spreman da se menja situacija. Potrebno je da budete spremni za kompromis, u EU je 27 zemalja koje svakodnevno traže kompromise kako bi došle do najboljih rezultata. Ne treba odustati od svojih principa, od puta kojim ste zacrtali da vaša zemlja treba da krene, ali potrebno je naći način na koji možete da napravite promene, krenuti napred malim koracima koji će pomoći da se naprave velike ideje - zaključila je.

Kurir.rs/Kosovo Online