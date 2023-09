(UŽIVO) VUČIĆ PORUČIO OPOZICIJI: Spreman sam da raspišem izbore u skladu sa ovim što su napisali - U MARTU, PRED MOJ ROĐENDAN!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Hit tvit" na TV Pink.

Predsednik će govoriti o najaktuelnijim temama, gde će predstaviti i nove proizvode koji će imati niže cene.

O mogućim izborima

Predsednik je potom pročitao inicijativu stranki koje su pisale peticiju za parlamentarne i beogradske izbore.

- Oni su rekli da žele izbore 4. marta, pred moj rođendan, hteli su da proslave moj rođendan još jednim porazom. Dakle, to znači do kraja ove godine. Znači tada bi bilo. Hteli su da kažu da budu raspisani za, ili pre toga. I sada kada se budu završile ove priče, ja ću im odgovoriti. Oni kažu da se nalazimo u dubokoj društvenoj i političkoj krizi - priča predsednik.

Kako je predsednik istakao da u njihovo vreme, broj zaposlenih je bio za 510.000 manji nego sada.

- Moje pitanje je: Da li vi ljudi u Srbiji razumete da imate milion i 800 hiljada zaposlenih, i preko dva miliona? Da li razumete tu razliku? Da li razumete da oni kažu da smo živeli dobro i lepo sa pola miliona manje zaposlenih? Kada smo imali 26 odsto nezaposlenih, a sada 9? A manje nam je ljudi u Srbiji. Šta je propalo? U Pekinngu i Londonu smo imali 3 i 4 medalje, a u Riju i Tokiju 8 i 9. Hoćete da pričamo o muzeijma koje ste držali zatvorene? Predlažem ljudima da češće odu u Narodni muzej. U svakoj sferi smo bolji. zašto se to dešava? Jer imaju tajkna koji želi vlast, plus nekoga sa strane.

Vučić se dotakao i Aleksića, istakavši da ni on, ni niko drugi nema završenu školu.

- Aleksić je pao na popravnom. Ko je od njih školovan? Onaj Lazović što 22 godine studira i još studira. Đilas osim iz "odbrane i zaštite" ni iz čega nije imao sedmicu. Ja se družim sa dobrim ljudima, ništa me drugo ne zanima. Nećete na silu doći na vlast, a čestitaću vam i reći da je dobar izbor ljudi. Kada god dam izgubio, ja sam čestitao. Podsetiću vas da sam ja čestitao kada sam izgubio. Ja sam spreman da u skladu sa ovim što su napisali održimo izbore. Samo moraju da mi kažu šta su tačno mislili, a znam da su mislili nešto drugo - priča predsednik Srbije.

Vučić o izazovima koji su pred Srbijom

U narednih dana, Srbiju čeka mnogo izazova, pre svega u Ujedinjenim Nacijama, potom slede pripreme za "EXPO".

- U narendih mesec dana će biti razgovri u UN, ne lakih debata. Vrlo važnih razgovara iza zavese. Moramo lice naše zemlje u potpunosti da promenimo za 3 ili 4 godine zbog EXPA. Tada će nam prosečna plata biti kao što je sada u Hrvatskoj. Mi moramo da radimo, hoću samo tome da se posvetim. Mi idemo ispred vremena, to su velike stvari za Srbiju. Očekujem da budemo u stanju da jednu veliku italijansku kompaniju najavim za Niš. Veoma sam ponosan na to. Bitno je da izdržimo sve pritiske, da sa jedne strane ne prihvatimo politiku onih koji bi da prihvate politiku stranih interesa ili ove druge koji bi da se junače na grbači drugih ljudi i dece pa bi da uvedu sankcije Srbiji - ističe predsednik i dodaje:

- Izgleda da sam čuvao našu zemlju, majke da im decu ne vraćaju u kovčezima. Ja sam kriv stranci koju beskrajno volim. Ona sada ima odličnog predsednika sada. Ja sam kriv jer sam vodio odgovornu, državničku i državotvornu politiku, gledao sam da sačuvam Srbiju. Sakrij se, skloni se, a drži naše nacionalne interese. Ostali su se junačili, a mi smo se čuvali. Ja pogrešno podrazumevam da ljudi sve razumeju i čini mi se da vide ljubav, marljivost i ozbiljnost i napravio sam grešku, štetu za stranku čije sam bio član.

Predsednik pokazao sat koji nosi na ruci i kaže da se radi o poklonu Miloša Zemana

Na satu piše "11.9.2019. Aleksandru Vučiću, predsednik Češke Republike Miloš Zeman". -

- Vrednost ovog sata je negde oko 1.000 evra. To je poklon mog prijatelja, predsednika Češke Miloša Zemana - kazao je Vučić, odgovarajući na optužbe Slobodana Georgieva da "njegov sat vredi 500.000 evra" - rekao je Vučić i dodao da će otkupiti taj sat jer će po novom zakonu to biti opcija.

- Pokloniću ga prvom srpskom detetu koje se u novoj 2024. godini bude rodilo na Kosovu i Metohiji - rekao je on.

Kaže da taj poklon za njega ima sentimentalnu vrednost jer je to dobio od čoveka, prvog zvaničnika NATO zemlje, koji se izvinio za agresiju na SRJ.

Izjavio je da ne očekuje izvinjenje za te laži, kad nije dobio ni izvinjenje za laži o Jovanjici.

- Na kraju se ispostavilo da to nema veze ni sa mnom, a ni sa mojim bratom - rekao je on.

Kaže da su komentari na tu laž o vrednosti sata bile i da je "gad" i da ga "treba ubiti".

Na pitanje, da li očekuje izvinjenje, Vučić kaže da zna da ga neće dobiti, kao što nije dobio ni za "Jovanjicu".

- Da li mi je svejedno kada me napadaju, nije. Naučio sam sebe da strpljivo i trpeljivo na sve odgovaram. Ja sam za sat mogao pre tri dana da odgovorim, ali ne žuri mi se. Znam da na kraju uvek pobedimo. 2014. kada su lagali za tender za ispumpavanje... Ja sam bio u čudu. Nisam mogao da verujem da neko izmišlja toliko. Onda sam shvatio da se neki bore da Srbija bude uspešna, a neki ne. Ja dnevno moram stotine tekstova, sate i sate najgorih psovki da pretrpim, ali na to sam navikao. Ili se borite ili hoćete, drugačije ne možete. Niko me nije ni pitao nikada, ali evo, sada ću reći. Najteže mi je bilo, to se dogovilo posle smrti njegove i Miličine majke. Danilo je išao na Kosovo, i sa njim je bilo nekoliko momaka, bili su nenaoružani. Išao je na liturgiju. On je veći vernik nego ja. Ja sam svojevremeno, kada je uhapšen Đurić, ja sam dao ultimatum da me ne zovu, ako ne bude pušten. To je bio pokušaj poniženja države. Vraćen je do Merdara. Ja sam bio u gužvi kada su uhvatili Danila. Onda shvatite da je to Kurti sve organizovao, jer su ga pratili iz ŠIK-a. To su moji momci videli. Zaustavili su ih, izbacili iz kola, i sad ja to negde uživo pratim, a ne mogu ništa - rekao je predsednik, pa dodao:

- Oni su ih izvukli napolje sa željom da mu skinu majicu. Onda su mu uperili pušku u lice i grudi. Zamislite oca koji je predsednik države, ili bilo kog oca, koji sluša, i znam da je to Kurti naredio da vam upere cevi u dete. I znate da neće da skine majicu - rekao je predsednik i dodao da je opozicija pozelenela od muke, kada je Priština u Briselu proglašena krivom, a onda su počeli da napadaju savetnice predsednika.

Između ostalog, govorio je i o napadima na svoje najbliže saradnice.

- Kada ljudi prepoznaju nečiji rad i trud, kada ne možete ništa, idete na lično. Tanja Jović je moj spoljno-politički savetnik. Tiha, žena koja ne bi na tuđu senku stala. Ona je radila na televiziji Vojvodina. Zamolio sam je u Vašingtonu da mi pomogne, i radi osam godina kao moj savetnik. Divna, dobra žena, za koju nikada niko nešto loše nije rekao. Ona je živela sa imućnim čovekom... On je umro, ona je sada sama. Živi u stanu u bloku 19a sa još nešto malo kredita iz 1997. godine. Voli da se lepo oblači. Ona će da nastavi da nosi te tašne. Ona to voli. Ima pristojnu platu. Vredno radi i zarađujue. Nikada nikome ništa nije otela. Lagali su da njena torbica vredi ne znam koliko, a košta 185 evra u Srbiji.

Kaže da se ne plaši laži i besmislenih priča o parizeru.

- Ja sam ponosan na to što smo uspeli da spustimo cenu tog parizera, kao i ovog luka, graška, pasulja... Oni se jedino bore lažima i ničim drugim. Niko se neće izviniti. To meni daje dodatnu energiju i snagu da se borim protiv tih lažova i nesposobnih tipova - rekao je on.

Predsednik predstavio proizvode koji će se naći na sniženje

Predsednik je doneo korpu s nekim od osnovnih proizvoda koji će u samoposlugama imati niže cene u narednom periodu.

Lista artikala

Domaća marmelada - sa 290 dinara na 190 dinara

Džem od jagode - sa 329 na 229 dinara

Suncokretovo ulje - sa 160 dinara na 144 dinara

Brašno TIP 500 - sa 79 dinara na manje od 50 dinara

Petit keks - sa 180 dinara na 119 dinara

Namaz "Sirko" - sa 217 na 159 dinara

Pasulj - sa 340 na 259 dinara

Grašak - sa 180 na 139 dinara

Kupus - sa 99,99 na 69 dinara

"Dobro jutro" margarin - sa 103, bolja cena 79 dinara

Kiselo mleko - 25 dinara niže

Viršle - sa 109 na 79 dinara

Jetrena pašteta - sa 75 dinara na 49 dinara

Luk - sa 99 na 79 dinara

Sapun - sa 49 dinara, na 30

Pasta za zube - sa 150 na 99 dinara

Ukupno 37 proizvoda je pojeftinilo sa prethodnim pojeftinjenjem.

- Ljudi treba da znaju da imamo punu sigurnost za sledeću godinu. Na inflatorna kretanja utiču cene energenata. Uradili smo to za poljoprivrednike, oni će imati plavi dizel po nižoj ceni. Ali, govorili su nema ulja, brašna, a sada je to na spisku. Čekamo da vidimo za naftu, treba da pregovaramo sa MMF-om. Vrlo smo oprezni po tom pitanju. Čitao sam svakojake komentare. Na nešto što je najbolja namera, da odgovorite time da hoću da ubijem penzionere. Jeste, želim da ubijem oca i majku.... Užas. Oni nemaju politiku, program, plan, ne mogu da ponude ništa osim mržnje, i zato su ideje takve. Taj parizer nije moj, nego Miškovićev. Dobro je što je uradio to. Hvala, što je izašao u susret građanima - dodao je Vučić.

O platama i penzijama i pojeftinjenju proizvoda Podseća da je u septembru povećana plata za 214.000 ljudi. - Njih čeka još 10 ili 11 odsto povećanje od prvog januara. U septembru smo povećali plate za 214.000 ljudi. To su prosvetni radnici, medicinske sestre, negovateljice. To je mnogo više od prosečne godišnje inflacije koja iznosi oko 11 ili 12 posto, svakako ne više od toga. Od prvog oktobra penzionerima ide povećanje za 5,5 odsto, a od prvog januara za još 5,4 odsto. Njih čeka povećanje od januara, kumulativno 20 odsto. Ovu godinu završićemo 840 evra prosečne plate, a minimalna zarada če da dođe do 402 evra, a očekujemo da prosečna plata bude do kraja sledeće godine bude 960 evra Istakao je da će prosećna penzija krajem sledeće godine da bude 390 evra, a ukoliko se završi rat u Ukrajini i više. Predsednik kaže da Srbija mora da brine o običnim ljudima, obzirom na inflaciju koja je uvezena. - Rekao sam da treba da sednemo, da donesemo mere... Nemojte da zamrzavate cene, dajte da napravimo akciju sa privrednicima, trgovcima i proizvođačima. Videli ste, obezbedili smo cene za 20 proizvoda, i tu je uz jogurt i mleko bio parizer, i onda smo se suočili sa prevarom. Jer kada su videli da ljudi pozdravljaju sve to, njima je to zasmetalo. Ljudi koji imaju male penzije, i koji imaju i dalje nedovoljna primanja, dobili su ovu akciju. A onda su rekli da ja ne jedem parizer, kao, ajde tebe da vidimo sa Malim i Momirovićem. Uredniku NIN-a niko ne kaže da jede parizer. Ja nikoga ne teram da se bilo čime hrani. Ja ne teram nikoga da jede čiu i avokado koji su 20 puta skuplji od parizera - rekao je Vučić, pa dodao: - Onda je bilo da jesam, pa nisam jeo, pa nisam zagrizao, pa sam stavio samo 3 lista parizera... Dakle, ja sam to kao dečak jeo svaki dan. Majka i otac mi ostave nešto novca, kupim to sa hlebom i majonez ako ima... Bila je to salama - navodi Vučić.

Predsednik Srbije gostovanje je na početku razgovora govorio o obeležavanju "Dana zastave" istakavši da je taj dan mnogo veći i važniji od toga da bude obeležen neradnim danima.

- On govori o nečemu što je sveto, važno, o nacionalnom jedinstvu, našoj zastavi, istoriji, sadašnjosti i budućnosti. Podseća nas na to koliko smo dužni našim precima što imamo ovakvu zemlju i šta ćemo da ostavimo potomcima. To je bila poruka čvrstine i odlučnosti da opstanemo na svojim ognjištima. Poruka je da znamo da nismo veliki, ali da nikome nećemo dozvoliti da nas unižava i da nećemo dozvoliti nestanak našeg naroda.

- Sve što smo uradili u prethodnih 10, 11 godina negde prvo poluvreme. Mnogo se promenilo. Pred nama je period u kojem moramo da budemo stabilniji, čvršći, jedinstveni po ključnim pitanjima. To ne znači jednoumlje.

