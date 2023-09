VUČIĆ IZ NJUJORKA: Navikli smo na dvoličnost velikih! Slušaću predavanja zbog sankcija Rusiji, ali ja odlučujem o politici Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Njujorka, gde učestvuje na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsednik Vučić je, između ostalog, apostrofirao dvoličnost velikih sila, na koje smo mi Srbi navikli, i sve ih podsetio, govoreći o neuvođenju sankcija Rusiji, da on vodi politiku Srbije.

Vučić Rusima odgovarao na ruskom

Predsednik Vučić je na ruskom jeziku odgovarao na pitanja ruskih novinara. Prvo je bilo vezano za sankcije Rusiji.

"To je izuzetno teško pitanje za Srbiju i nadam se da ćemo imati priliku da kažemo ono što imamo da kažemo. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji, do sada, i nadam se da nećemo uvoditi sankcije. To je sve što mogu da vam kažem. Sutra ili prekosutra više ću govoriti u UN".

Tema je bila i obnovljeni sukob Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, a predsednik Vučić je pozvao na mir.

"Srbija kao i uvek podržava teritorijalni integritet država koje su članice UN. Taj princip ćemo uvek poštovati. Nadam se da će naši prijatelji na Kavkazu na kraju krenuti putem mira. Neophodno je da se izbegne rat", kazao je predsednik Srbije.

Smeje im se Srbija zbog mog sata

Predsednik Vučić se još jednom osvrnuo na laži o njegovom satu.

"Ljudi koji su lagali narod, da to vredi 500.000 evra, najskuplji sat te kompanije vredi 3.000 evra, izblamirali su se, osramotili, smeje im se cela Srbija. Mi se ovde bavio državom, oni se bave sopstvenim pobedama. Svaka vam čast, vi ste već pobedili, a ko će da pobedi na izborima, to ćemo da vidimo".

Javni dug će ostati ispod 60 odsto BDP

"Javni dug će ostati ispod 60 odsto BDP. Zaduživaćemo se onoliko koliko nam ide rast, što znači da neće biti suštinskog zaduživanja".

U oktobru idemo u Kinu

"Veoma važan će nam biti sutrašnji sastanak sa potpredsednikom Kine Hangom Džengom naročito jer sredinom oktobra idemo u Kinu sa najvećom delegacijom dosad".

foto: Printscreen Pink Tv

Mi Srbi smo navikli na dvoličnost velikih

Na pitanje vezano za sankcije Rusiji, Vučić se prvo zahvalio na pitanju pa rekao:

"Prvo će da mi drže predavanje ovde za 7-8 minuta, pa će i svi ostali da mi drže pridike. Saslušaću ih, pa ću da im kažem da Srbiju kao predsednik vodim ja i dokle god je tako, vodićemo takvu politiku. To je politika ozbiljnosti i odgovornosti. Ta politika je fer, jer znamo kako smo mi prolazili pod sankcijama. Predsednik Bajden je u današnjem govoru pod najvećim vrednostima pod jedan naveo teritorijalni integritet, pod dva suverenitet, a tek pod tri ljudska prava. Više puta se pozivao na Povelju UN i na akte UN. I dalje ne priznaju Rezoluciju 1244".

"I gospođu Berbel ću podsetiti da je rekla da Nemačka stalno stoji uz Međunarodno pravo. Mi Srbi smo na tu dvoličnost navikli. Mi koji smo mali, treba na vreme to da shvatimo. Ja izgleda još to nisam shvatio, možda me pridikama ubede. Što se sankcija Rusiji tiče, ja sa tim još nisam saglasan".

Brazilski predsednik dobio jači aplauz od američkog

"Mogli ste i danas da osetite iz izlaganja lidera da ostaju potpuno različita viđenja sveta. Ne znam da li se to samo meni učinilo, prvi put je brazilski predsednik dobio veći aplauz od američkog".

foto: Printscreen Pink Tv

"Danas u eri novog rata rekao bih, između Azerbejdžana i Jermenije, u trenucima kada imate napetost između Kanade i Indije, kada imate hiljade mrtvih u Ukrajini, kada imate sve veće zahlađenje odnosa između Kineza i Engleza, Kineza i Nemaca, jasno je koliko je važno da se govori o ozbiljnim temama".

Veliki broj sastanaka

"Imamo ručak predsednika sa Zapadnog Balkana čim završimo ovaj razgovor".

"Dosad je možda i najduži razgovor bio sa Šarlom Mišelom".

"Očekujem sutra izuzetno važan razgovor sa kineskim potpredsednikom Hangom Džengom. Imaćemo još mnogo važnih bilateralnih sastanaka sa ljudima koji mogu mnogo da utiču i na investicije i regionalna pitanja. Srešću se i sa Lajčakom. Ovde moramo da obavimo mnogo posla, što bismo inače radili više meseci".

Predsednik Vučić se danas sastao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, predsednikom Kube Miguelom Diazom Kanelom, predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom...

Pred predsednikom Srbije je još niz važnih sastanaka na marginama Generalne skupštine UN.

Vučić će na Generalnoj skupštini UN govoriti u četvrtak.

(Kurir.rs)