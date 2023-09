PREDSEDNIKU VUČIĆU POSTAVILI PITANJE RUSKI NOVINARI: Evo šta je rekao o sankcijama Rusiji, poslao i jaku poruku o ratu na Kavkazu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se novinarima iz Njujorka, gde učestvuje na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Tokom razgovora sa medijima, Vučića su ruski novinari pitali o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji.

"To je izuzetno teško pitanje za Srbiju, i nadam se da ćemo imati priliku da kažemo ono što imamo da kažemo. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Ruskoj Federaciji, do sada, i nadam se da nećemo uvoditi sankcije. To je sve što mogu da vam kažem. Sutra ili prekosutra više ću govoriti u UN", odgovorio je predsednik Srbije na ruskom jeziku.

U razgovoru sa stranim novinarima tema je bila i obnovljeni sukob Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, i predsednik Vučić je pozvao na mir.

"Srbija kao i uvek podržava teritorijalni integritet država koje su članice UN. Taj princip ćemo uvek poštovati. Nadam se da će naši prijatelji na Kavkazu na kraju krenuti putem mira. Neophodno je da se izbegne rat", kazao je predsednik Srbije.

