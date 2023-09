"BILI SMO PRED PRETNJOM: Ako napadnemo - uzimaju KiM, ako ne napadnemo OVK nam uzima KiM!" Šainović: NATO je imao jedan JASAN CILJ

Nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije Nikola Šainović gostovao je u jutarnjem programu Redakcija u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević o minulim devedesetim i naporima nekadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića da izbegne bombardovanje.

Poslednja alternativa da se Srbija spasi od bombardovanja bila je ulazak tadašnje Jugoslavije u NATO.

Šainović je opisao njegove "napore" da izbegne sve što je usledilo, a sagovornik Kurir TV, kao živi učesnik razgovora u Rambujeu, pored ambasadora Kristofera Hila, osvrnuo se na tadašnje pregovore.

- Devedesete godine su početak prekompanovanja Jugoslavije pod nadzorom NATO. On je prisustvovao jugoslovenskoj krizi od samog početka i vojno i efektivno iznad Bosne i Hercegovine. Oni su kontrolisali prostor tamo 24 sata. Odlučili su o početku Oluje i o kraju Oluje, kao i na Kosovu i Metohiji, kada je američki ambasador Zimerman 1991. godine rekao da ako budemo intervenisali - bilo kako na KiM, da će NATO napasti Beograd! - rekao je Šainović, objasnivši da su time pokazali, da rade na tome da se na KiM digne ustanak da bi nas bombardovali.

Rat počinje od Slovenije pa se širi dalje na Hrvatsku i BiH

- Milošević je već tada gledao rat na KiM koji je imao sve elemente rata. Mi smo pod uticajem NATO čitavo vreme. Postojala je vlada u Bonu, u zapadnoj Nemačkoj, koja je imala svoja ministarstva i zove se Fark... Finale krize - godine 1998. imamo ovde Kristofera Hila koji je bio pregovarač takozvane Šatl diplomatije. Postoje dokumenti kako su oni napredovali, pod nazivima "Hil1, Hil2" i svi dokumenti podrazumevaju suverenitet Srbije a radilo se o samoupravi Kosova i Metohije, odnosno primenjivom politčkom modelu - rekao je Šainović.

Kada je stvar došla do pred potpisivanje, Amerika odjednom napušta strategiju, Hil dobija nalog da ostavi Rugovu i da organizuje Holbruku susret sa OVK.

- Postoji snimak kada Holbruk sedi u jednoj albanskoj kući kada pripadnik OVK teatralno dolazi sa kalašnjikovim i seda između Holbruka i Hila. Dakle, to je sve iscenirano, i javno dato do znanja da prelazi na OVK. Rugovini ljudi su prve žrtve pokušaja uspostavljanja vlasti na KiM. Kada je OVK preuzela vlast na Staljinistički način, suočeni sa svim tim, vidimo gde stvari idu, prošli smo Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i došli smo do pregovora - kazao je Šainović.

Srpska delegacija je izašla sa predlogom da uđe u NATO, a Kristofer Hil je odgovorio da "to nije tema".

- Taj radikalan predlog nije doveo ni do kakve promene američkog stava, jer je voz već bio na "šinama". Kada vidim u Hagu da iznose američke dokumente odbrojavanje počinje. Godine 1999. nije počelo bombardovanjem, već premeštanjem aviona iz jedne baze u drugu. Cilj je bio da NATO uđe na Kosovo i Metohiju, a da tamo ne bude naša vojska i da budu u "prijateljskom" okruženju. Kada dođete u Albaniju pred vama su planine, zato su trebali bazu sa druge strane Prokletija, do Skoplja, time su dali manevarski prostor, saobraćajnice prema Draču na more i autoput od Prištine gde je aerodrom - rekao je Šainović.

Naveo je da je posrednik sa Hilom bio Vatikan, a da je u jednom momentu nastala nova politika:

- Alternativa je bila potpuna predaja Kosova i to su jasno naznačili sastankom sa OVK. U Rambujeu su nam ponudili da potpišemo nezavisnost tzv. Kosova, a pre toga imamo NATO pretnju Holbruka 1998. godine, činimo nemoguće stvari da sukob na KiM ne eskalira: Nalazimo se pred pretnjom ako upotrebimo vojsku - NATO nas napada i uzima Kosovo, ako ne napadnemo OVK će da ojača i uzeće nam KIM - istakao je Šainović i zaključio:

- Reći ću vam još ovo: Madlen Olbrajt bila je operativni nosilac poltiike Zapada. Ide pritisak, pa U Rambujeu je bilo dva dela pregovora. Mi smo prihvatili jedan deo ali u pitanje suvereniteta nismo. Huk je izašao i rekao ovo je nenormalno, Albanci nisu prihvatili pregovore, kako ćemo sada da bombardujemo Srbiju. Iza njega izlazi Madlen Olbrajt i kaže: Srbi su sve odbili, Srbija će biti bombardovana, a sledeća njena strategija je politčki pritisak, pa vojni pritisak u našem slučaju bombardovanje, nećeš ni to? Vezaću ti ruke i odvesti te u Hag - rekao je Šainović.

