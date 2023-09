MNOGA VRATA IM SE ZATVARAJU, A ONI TVRDOGLAVI: Konjufca: Formiranje ZSO samo uz priznanje tzv. Kosova!

Predsednik kosovske skupštine Gljauk Konjufca izjavio je da postoji samo jedan način da se dijalog nastavi, a to je da se Zajednica srpskih opština formira zajedno uz priznanje tzv. Kosova od strane Srbije.

- Primećeno je da su Lajčakovi stavovi, koje on najviše artikuliše, oni koji stavovi koje zauzima Srbija. Ono što je stav Srbije je da Kosovo treba da napravi Zajednicu van bilo kakvog političkog kišobrana procesa koji je došao do ove tačke gde smo sada. Mislim da ovo uopšte nije fer. To je odstupanje od prvobitne ideje. Prvobitna ideja je da nema Zajednice bez priznanja. Nazovite to de fakto priznanjem, to je priznanje državnosti Kosova. Srbija treba da se saglasi da kada pređete granicu na Merdaru da ste u drugoj državi - rekao je Konjufca.

Ističe da Priština mora da pronađe rešenje koje je u skladu sa njihovim tzv. ustavom.

- Samo je jedan ključ moguć da se dijalog pomeri napred, Zajednica zajedno sa priznanjem, inače nema napretka u dijalogu - zaključio je.

