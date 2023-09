Slobodanka nije dočekala da sazna istinu o smrti dvojice sinova, koje joj je ubio OVK!

Do poslednjeg dana se nadala da će sahraniti Miodraga i Milovana, koje su u junu 1998, dok su se vraćali kolima u selo Račane kod Suve Reke, oteli teroristi, kaže za Kurir snaja Danijela Krstić

Slobodanka Krstić, koja je 1998. izgubila dvojicu sinova jer su ih oteli i ubili pripadnici OVK, preminula je u 80. godini a da nije saznala gde su njihove kosti. Do poslednjeg dana pričala je o njima i nadala se da će doživeti barem da ih pokopa.

Njene sinove Miodraga i Milovana su pre 24 godine, 24. juna 1998, dok su se vraćali kolima iz Beograda i Kruševca do svoje kuće u mestu Rečane u opštini Suva Reka, oteli pripadnici OVK. Za njihovo ubistvo osumnjičeni su Hašim Tači, Fatmir Ljimaj i Kadri Veselji, tadašnji članovi ozloglašene Dreničke grupe. No, do danas ovaj slučaj nije dobio epilog, jer posmrtni ostaci Miodraga i Milovana nisu nađeni.

Deci je najteže

foto: Privatna arhiva

Slobodankina snaja Danijela Krstić, supruga Milovana Krstića, za Kurir je ispričala da je njena svekrva do poslednjeg dana imala nadu da će uspeti da sahrani svoju decu.

- Poslednjih dana, kako je već počela i svest da joj se muti jer je postala dementna, pričala je maltene samo o njima. U jednom trenutku kako ide pred komisiju da potvrdi da su to oni, kao da su im našli ostatke, a u drugom momentu kako ide u bolnicu da im odnese injekcije koje treba da prime... Non-stop su joj bili u mislima svih ovih godina, pa i tada kada više nije bila skroz pri čistoj svesti. Doživela je najgore što jednoj majci može da se desi i umrla je ne dočekavši da sazna punu istinu i da ih sahrani - kroz suze nam je ispričala Danijela.

Kako kaže, Slobanku je volela kao majku.

- Ona je bila divna žena, jako mi je teško što je otišla... Deci je još teže, oni su je mnogo voleli i mnogo su bili vezani za nju. Neutešni smo svi... - kaže Danijela.

foto: Profimedia, Drustvene Mreže, Privatna Arhiva

Slobodanka se, kaže, poslednjih meseci namučila i zdravstveno.

- Bila je bolesna, još pre nekoliko meseci je pala i polomila kuk, zbog čega je dva meseca ležala u bolnici, ali nisu mogli ni da je operišu jer je bila u lošem zdravstvenom stanju i izuzetno slaba i uznemirena. Jednostavno, kao da je izgubila i snagu i volju, samo je polako počela da se gasi, i na kraju se predala... - konstatovala je Danijela kroz suze.

Komšija prvi javio

Slobodanka je svojevremeno ispričala za Kurir detalje nestanka svojih sinova.

- Miodrag je bio u Beogradu u bolnici, i kad je trebalo da izađe, drugi sin Milovan i sestrić Slobodan krenuli su kolima po njega. U povratku su se javili iz Kruševca i čekali smo da stignu. U pet po podne došao je jedan komšija, Albanac, i kad nam je rekao šta se desilo, moj muž se samo uhvatio za glavu, a ja nisam bila ni mrtva ni živa. Saznali smo da su ih oteli Hašim Tači, Fatmir Ljimaj i Kadri Veselji, da su u jednoj kući u šumi zarobili 20 osoba. Svedoci su pričali: "Svake noći po jednog ubiju, a Fatmir ih iznese." Ja neću da umrem dok ne saznam gde su njihove kosti! Samo moja duša zna kako mi je sve ove godine. Jedva sam ih othranila, ni sa kim se nismo svađali, živeli smo u miru i nikome ništa loše nismo uradili. Jedno pile da ti ode od kuće, žao ti, kažeš: "Kuku, gde li je otišlo?", a ne deca rođena - ispričala je svojevremeno Slobodanka.

Nadala se pravdi Tači i Veselji neće dobro proći, mnogo su ubijali, mnogo su zla činili! Na vest da je potvrđena optužnica Tačiju i Veseljiju, Slobodanka je svojevremeno za Kurir rekla da se nada da će ih stići pravda. - Mnogo su ubijali, mnogo su zla činili! Neće oni dobro proći, Bog odozgo će ih kazniti. Neka odgovaraju, neka kažu gde su kosti moje dece. Samo mi je želja da ih nađem, da izađem na grob kad su zadušnice i zapalim sveću - kazala je Slobodanka.

