"PRINCIPI NE VAŽE SAMO ZA JAČE" Vučić u UN: Ista pravila će važiti za sve ili ćemo kao svet završiti u najdubljim podelama (VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku naglasio je da principi ne važe samo za jače, već za sve.

"Principi se ne menjaju od prilike do prilike. Principi ne važe samo za jače, principi važe za sve. Ako to nije tako, onda to više nisu principi. Zato smatram da će se u savremenom svetu ili postaviti principi, pa će ista pravila važiti za sve, ili ćemo kao svet završiti u najdubljim podelama u svojoj istoriji, u najtežim sukobima i u problemima iz kojih se nećemo izvući.", poručio je predsednik Vučić i dodao:

"I u takvom svetu, verujem da jedna mala zemlja poput Srbije, podižući svoj glas i boreći se za univerzalno važenje principa nepovredivosti međunarodno priznatih granica, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i političke samostalnosti, daje primer borbe za pravo, ono koje je ovde ukinuto, u ovoj zgradi, i svojom nevelikom snagom, ali ogromnom odlučnošću i hrabrošću, štiti načela na kojima bi trebalo da je satkan svet. Mi nismo menjali principe zarad dnevne politike i sopstvenih potreba. Onako kako čuvamo integritet Srbije, tako branimo integritet svake zemlje članice UN.", zaključio je predsednik Srbije na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

