VELIKA AKCIJA PODRŠKE ZDRAVSTVU SE NASTAVLJA: Fondacija Mozzart ucrtava mapu humanosti od Subotice do Pasjana

Medicinska oprema i uređaji mesecima unazad stižu na adrese zdravstvenih ustanova širom zemlje kako bi lekari neometano zbrinjavali pacijente - od najmlađih boraca koji su prevremeno stigli na ovaj svet do najstarijih građana koji u udaljenim seoskim opštinama računaju na to da će sanitetsko vozilo na vreme stići do njih. Vodeći računa da nijedan region naše zemlje ne bude zapostavljen, Fondacija Mozzart pomoć šalje tamo gde je najpotrebnija, a poslednju u nizu brojnih donacija uputili su na jug.

foto: Promo

Pacijentkinje sa karcinomom dojke iz ovog dela Srbije više ne moraju u Beograd na stereotaksičnu vakumasistiranu biopsiju jer je Univerzitetski klinički centar Niš dobio najsavremeniju stolicu za izvođenje ove dijagnostičke metode. U borbi protiv karcinoma dojke rana dijagnostika je najvažniji lek, a da bi se pregledi obavili neophodna je adekvatna medicinska oprema koja je u Centar za radiologiju stigla uz podršku Fondacije Mozzart.

Uz pomoć stručnjaka sa Klinike za endokrinu hirurgiju i Centra za radiologiju UKC Niš, sa ovom dijagnostičkom stolicom, uspostavljanje dijagnoze, a samim tim i lečenje biće brže i efikasnije.

“Donacija koju smo dobili uz pomoć prijatelja iz Fondacije Mozzart omogućiće kvalitetniju, bržu i efikasniju dijagnostiku karcionoma dojke koji je od 2021. godine najčešći karcionom u ljudskoj populaciji. Mi ćemo uz pomoć naših kolega sa radiologije i Klinike sa endohirurgiju omogućiti da se dijagnoze postavljaju brže jer kada se to na vreme uradi onda tumor dojke postaje izlečiv. Sa ovim aparatom i stolicom smo zaokružili sve što smo radili u prethodne dve godine i omogućili da Univerzitetski klinički centar u Nišu postane jedina referentna i najvažnija ustanova južno od Beograda” rekao je generalni direktor UKC Niš prof. dr Zoran Perišić.

foto: Promo

VERNA PODRŠKA ZDRAVSTVENOM SISTEMU SRBIJE

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Fondacija Mozzart je od početka godine brojne klinike opremila medicinskom i računarskom opremom. Novo sanitetsko vozilo opslužuje 86 sela u opštini Knjaževac, a u Onkološkom dispanzeru u Čačku koristi se ginekološka stolica poslednje generacije, umesto prethodne, stare više od pola veka. Dom zdravlja Savski venac dobio je savremeni ultrazvučni aparat za snimanje kukova kod beba, a oprema za brigu o novim životima stigla je i Odeljenju neonatologije Opšte bolnice u Subotici. Mališani sa teškim opekotinama na Institutu za majku i dete leče se mnogo efikasnije zahvaljujući revolucionarnom sistemu za transplantaciju kože, kakav do sada nije postojao u našoj zemlji. Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu opremljen je računarima, a studentska poliklinika u Beogradu bogatija je za novi EKG uređaj. Prevremeno rođene bebe u Paraćinu i Prokuplju zbrinjavaju se u najsavremenijim inkubatorima, a isti takav uređaj uskoro stiže i u jedino seosko porodilište u Evropi koje se nalazi u Pasjanu nadomak Gnjilana.